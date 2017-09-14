У США помер актор Френк Вінсент

У США у віці 78 років помер актор Френк Вінсент, який зіграв у серіалі «Клан Сопрано», а також в кількох фільмах про мафію Мартіна Скорзезе, повідомляє TMZ.

Актор помер у середу, 13 вересня, у лікарні в Нью-Джерсі під час відкритої операції на серці. Минулого тижня Вінсент переніс інфаркт.

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У серіалі «Славні хлопці» Вінсент зіграв Біллі Баттса, а в «Клані Сопрано» — Філа Леотардо. Він також знімався у роботах Скорсезе «Скажений бик» і «Казино».

Марін Ван Зандт, яка в «Клані Сопрано» зіграла Габріеллу Данте, прокоментувала інформацію про смерть Вінсента, зазначивши: «Сьогодні ми втратили члена сім'ї. Френк Вінсент. Прекрасний актор і людина. Спочивай з миром, Френкі».

We lost one of our family today. Frank Vincent. Wonderful actor and lovely man. Rest In Peace, Frankie. — Maureen Van Zandt (@MVZaGoGo) September 13, 2017

Френк Вінсент народився 4 серпня 1939 року в Норт-Адамс (штат Массачусетс) в італо-американській родині. Спочатку він починав кар'єру як музикант, але через деякий час він отримав роль у фільмі «Колекціонер смертей» (1976).

Після цього фільму його помітив Роберт Де Ніро і Мартін Скорсезе. Згодом Вінсент зніметься в трьох фільмах Скорсезе «Скажений бик» (1980), «Славні хлопці» (1990) і «Казино» (1995). Після цих ролей за Френком Вінсентом закріпився образ гангстера.

Особливу популярність Вінсенту принесла роль мафіозі Філа Леотардо в серіалі Девіда Чейза «Клан Сопрано». Серіал виходив на екрани з 2004 по 2007 роки. Усього на рахунку Вінсента більше тридцяти ролей.