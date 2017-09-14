У Франції суд заборонив батькам називати дитину ім'ям, яке має бретонську букву

У Франції суд заборонив подружжю називати свого сина іменем, в якому міститься бретонська буква "ñ", зазначивши у постанові, що це несумісно з національним законодавством, пише The Local.

Батьки хлопчика хотіли назвати його традиційним для регіону Бретань іменем "Fañch". Цей північно-західний регіон має власну мову. Наголошується, що буква широко використовується як в іспанській, так і бретонській мовах.

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"Мають бути межі щодо принципу, згідно з яким імена немовлят вибираються їхніми матерями та батьками, зокрема, коли мова йде про написання, що включає знак, який не належить французькій мові", - йдеться у рішенні суду міста Кемпер.

Батьки таким рішенням суду обурені та обіцяють продовжити боротьбу.