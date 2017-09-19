У М'янмі спалили близько 200 сіл мусульман рохінджа - ООН

У М'янмі спалено близько 200 сіл мусульман народності рохінджа. Як повідомляє Центр новин ООН, про це членам Ради з прав людини повідомив голова місії зі встановлення фактів Марзукі Дарусман.

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Зокрема, сказано, що в М'янмі розгортається серйозна криза, що терміново потребує уваги. За наявними повідомленнями, операція сил безпеки на півночі штату Ракхайн супроводжується масовими вбивствами, тортурами і сексуальним насильством. Військові знищують цілі села, де проживали рохінджа: згідно із супутниковими даними, спалено близько 200 сіл.

«Надходять повідомлення про те, що територія біля кордону з Бангладеш замінована, і ті, хто намагається врятуватися від насильства, включаючи дітей, гинуть і дістають каліцтва. Розповідають про те, що під час пропаганди представників народності рохінджа порівнюють з комахами-шкідниками», - повідомив Дарусман.

Він нагадав, що Рада з прав людини має усвідомити небезпеку подібних дій, адже досвід показує, що жахливим злочинам, як правило, передує людиноненависницька пропаганда.

Голова місії зазначив, що він і його колеги хотіли б самі переконатися в тому, що відбувається в М'янмі, але їх не пускають до країни.

У повідомленні нагадується, що після нападу повстанців - представників народності рохінджа на поліцейські пости на півночі штату Ракхайн 25 серпня, влада розгорнула там спецоперацію. За повідомленнями, в штаті вчиняються злочини проти мирних жителів із числа рохінджа, які можливо, можуть бути кваліфіковані як етнічні чистки.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт у М'янмі обумовлений тим, що влада країни вважає представників народності рохінджа нелегальними мігрантами з Бангладеш, до того ж в країні вже довгий час триває конфлікт між буддистами, які становлять більшість населення, і рохінджа.

9 вересня в ООН повідомляли, що близько 300 тис. мусульман народності рохінджа тікали в Бангладеш із М'янми впродовж 15 днів із початку зростання рівня насильства в цій країні.