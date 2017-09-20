У Колорадо на висоті в 100 метрів з'явився магазин для альпіністів (відео)

Тепер американські екстремали можуть закупитися просто під час сходження. У Колорадо на скелі облаштували унікальний "підвісний" магазин, повідомляє "ТСН".

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Він більше нагадує намет, який у прямому сенсі висить на висоті 100 метрів. Необхідні для сходження речі переважно віддають задарма. Незвичну крамницю вже відвідали близько 70 альпіністів.