У Колорадо на висоті в 100 метрів з'явився магазин для альпіністів (відео)
15:04, 20 вересня 2017Світ
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Незвичайна крамниця в прямому сенсі висить на скелі.
Магазин висить на скелі / Скріншот
Тепер американські екстремали можуть закупитися просто під час сходження. У Колорадо на скелі облаштували унікальний "підвісний" магазин, повідомляє "ТСН".
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Він більше нагадує намет, який у прямому сенсі висить на висоті 100 метрів. Необхідні для сходження речі переважно віддають задарма. Незвичну крамницю вже відвідали близько 70 альпіністів.
У Колорадо відкрився магазин на висоті у сто метрів
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