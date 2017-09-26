У лондонському метро прогримів вибух (фото, відео)

15:51, 26 вересня 2017
Світ
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Свідки повідомили про те, що почули "гучний удар" і побачили дим після вибуху. За попередніми даними, у одного з пасажирів в сумці вибухнув акумулятор мобільного пристрою.

У вагоні зафіксовано невелике загоряння / Twitter

У лондонському метро стався вибух. Про це повідомляє Daily Star.

Свідки повідомили про те, що почули гучний удар» і побачили дим після вибуху.

За попередніми даними, у одного з пасажирів в сумці вибухнув акумулятор мобільного пристрою, у вагоні зафіксовано невелике загоряння.

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На даний момент ведеться евакуація. Свідки повідомляють про п'ять постраждалих, які отримали травми в результаті тисняви, що виникла.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 15 вересня, в Лондоні у вагоні метро стався вибух, постраждали декілька осіб. Поліція визнала вибух терактом.

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Теги: #вибух у метро Лондона#вибух у Лондоні