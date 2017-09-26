У лондонському метро прогримів вибух (фото, відео)

У лондонському метро стався вибух. Про це повідомляє Daily Star.

Свідки повідомили про те, що почули гучний удар» і побачили дим після вибуху.

#BREAKING: Blast reportedly on a tube train at Tower Hill Station in central #London followed by acid-smell like. Probe underway. pic.twitter.com/qlJokrj2rm — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) 26 вересня 2017 р.

За попередніми даними, у одного з пасажирів в сумці вибухнув акумулятор мобільного пристрою, у вагоні зафіксовано невелике загоряння.

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На даний момент ведеться евакуація. Свідки повідомляють про п'ять постраждалих, які отримали травми в результаті тисняви, що виникла.

Tower Hill Station closed after a small scale explosion in a bag , passengers fled in panic, injuries n stampede #London#firepic.twitter.com/RBSRQQXRGK — Murtaza Ali Shah (@MurtazaGeoNews) September 26, 2017

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 15 вересня, в Лондоні у вагоні метро стався вибух, постраждали декілька осіб. Поліція визнала вибух терактом.