У лондонському метро прогримів вибух (фото, відео)

У лондонському метро стався вибух. Про це повідомляє Daily Star.

Свідки повідомили про те, що почули гучний удар» і побачили дим після вибуху.

#BREAKING: Blast reportedly on a tube train at Tower Hill Station in central #London followed by acid-smell like. Probe underway. pic.twitter.com/qlJokrj2rm