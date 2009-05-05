ВООЗ підтвердила 1419 випадків захворювання на «свинячий грип»

Кількість підтверджених випадків захворювання людей грипом A/H1N1 досягла 1419, число випадків з летальним результатом зросло до 30, повідомив у вівторок британський телеканал Sky News з посиланням на заяву Усесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ).

Раніше у вівторок ВООЗ повідомила про 1124 підтверджені випадки захворювання новим вірусом грипу, зокрема 26 смертельних. У Мексиці від хвороби померли 29 чоловік, один помер у США.

Виконуючий обов`язки помічника гендиректора ВООЗ з питань безпеки в області охорони здоров`я і навколишнього середовища Кеджі Фукуда повідомив у вівторок, що в Європі випадки передачі вірусу між групами людей поки не зафіксовано. За словами Фукуди, якого цитує агентство Рейтер, в Іспанії і Великобританії - європейських країнах з найбільшим числом хворих - вірус, виявлений, наприклад, серед учнів школи, не виходив за межі учбового закладу і не розповсюджувався на інших людей.

Нинішня епідемія грипу, що почалася в Мексиці і США, викликана вірусом грипу типу А, що мутує. У хворих підвищується температура, з`являються кашель, нежить, головний і м`язовий біль, в деяких випадках - блювота і діарея. ВООЗ 29 квітня підвищила рівень загрози пандемії грипу A/H1N1 з 4 до 5 за шестибальною шкалою.

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