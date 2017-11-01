Манафорт має три паспорти і подорожує під фальшивим ім'ям - ЗМІ

Звинувачення ФБР проти колишнього політтехнолога Партії регіонів і "Опозиційного блоку" Пола Манафорта проливають світло на його фінансовий стан та подорожі в останні роки. Деякі подробиці опублікував американський телеканал CNN.

Читайте такожМанафорту призначили заставу в 10 мільйонів доларівЗгідно дукументам, у колишнього керівника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта виявилося три діючих закордонних паспорти США з різними номерами. За десять років він подав десять заяв про отримання нових закордонних паспортів, випливає з наданих переданих до суду матеріалів офісу спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії в президентські вибори в США.

Цього року Манафорт їздив до Мексики, Китаю і Еквадору з телефоном та електронною поштою, зареєстрованими на фальшиве ім'я. (Ім'я не було розкрито в документах.)

За останній рік Манафорт відвідав в Дубай, Канкун, Панаму, Гавану, Шанхай, Мадрид, Токіо і острів Великий Кайман. Також Манафорт і його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс були частими мандрівниками на Кіпр.

У заявках на кредити та інших фінансових документах Манафорт писав, що в квітні 2012 року його активи оцінювалися в $19 млн, а в травні 2016 року - $136 млн.

При цьому, через кілька місяців, наприклад, в той час, коли він був головою Національної кампанії Трампа в серпні 2016 року, оцінка Манафортом загальної вартості його активів коливалася. У серпні 2016 року він сказав, що його активи оцінюються в $28 млн, а потім в іншому документі він написав, що його активи коштують $63 млн.

Як відомо, 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту та Річарду Гейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою чергу, обурився обвинуваченнями проти Манафорта і закликав слідчих сфокусуватися на Гілларі Клінтон.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через числені зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

У США обвинувачення серед іншого вимагає конфіскації майна колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа політтехнолога Пола Манафорта та його партнера Річарда Ґейтса, включаючи чотири об’єкти нерухомості в Нью Йорку та Вірджинії.

Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його вину доведуть. Сам Манафорт не визнає свою провину.