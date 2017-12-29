Венесуельці протестували через дефіцит свинини, Мадуро звинувачує Португалію

Сотні венесуельців вийшли на вулиці в бідних районах Каракаса на знак протесту проти дефіциту свинини, яка вважається у Венесуелі традиційною різдвяною стравою.

Як пише Reuters, у соціальних мережах ці протести назвали "свинячий революцією".

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Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у дефіциті свинини в країні владу Португалії, назвавши це саботажем.

За його словами, уряд Венесуели закупив партію португальської свинини, проте поставка не відбулася, оскільки влада Португалії заблокували рахунки, з яких здійснюється оплата.

"Уряду Португалії немає влади саботувати (поставки) свинину. Ми живемо за ринкової економіки. Експортом займаються приватні компанії", - заявив глава МЗС Португалії Аугусто Сантос Сілва.