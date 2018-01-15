WSJ спростувало звинувачення Трампа в спотворенні його цитати про "хороші відносини" з Кім Чен Ином

Газета The Wall Street Journal відреагувала на звинувачення з боку президента США Дональда Трампа у спотворенні його цитат.

Видання випустило роз'яснювальну публікацію з відповідним аудіозаписом розмови з президентом США і наполягає на тому, що подана ним версія цитати Трампа є правильною.

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"Білий дім спростував, що президент Дональд Трамп заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, що "у мене, можливо, дуже хороші відносини з Кім Чен Ином з Північної Кореї", підкресливши, що Трамп замість цього сказав: "У мене, мабуть, могли б бути хороші відносини" із північнокорейським лідером", - йдеться у публікації WSJ.

WSJ і Білий дім домовилися, що аудіозапис, зроблений чиновниками Білого дому і журналістами, буде використовуватися тільки для розшифровки тексту транскрипції.

Але, "після того, як Білий дім оскаржив розшифровку WSJ і точність цитат у публікації, видання вирішило оприлюднити відповідну частину аудіозапису", - пише видання.

У повідомленні наголошується, що розшифровка запису надана зовнішнім джерелом.

We have reviewed the audio from our interview with President Trump, as well as the transcript provided by an external service, and what we stand by reported. Here is audio portion of the the White House диспути. https://t.co/eWcmiHrXJgpic.twitter.com/bx9fGFWaPw — The Wall Street Journal (@WSJ) January 14, 2018

В оприлюдненому записі чітко розрізняються слова Дональда Трампа, коли він зазначив: "У мене, можливо, дуже хороші відносини з Кім Чен Ином". Тобто, видання подало інформацію точно.

Раніше в неділю президент США Дональд Трамп заявив, що журналісти The Wall Street Journal неправильно зрозуміли його слова про його стосунки з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

"The Wall Street Journal помилково написали, що я сказав їм: "У мене хороші стосунки з Кім Чен Ином". Очевидно, що я такого не говорив. Я сказав: "У мене могли б бути хороші відносини з Кім Чен Ином". Це велика різниця. На щастя, ми зараз записуємо бесіди з журналістами", - написав Трамп.

The Wall Street Journal stated falsely that I said to them "I have a good relationship with Kim Jong Un" (of N. Korea). Obviously I didn't say that. I said "i'd have a good relationship with Kim Jong Un," a big difference. На щастя we now record conversations with reporters... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2018

Він вважає, що журналісти WSJ знали, що він мав на увазі, але хотіли "історію". На його думку, "головні ЗМІ зійшли з розуму", коли він переміг на виборах президента США.