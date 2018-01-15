WSJ спростувало звинувачення Трампа в спотворенні його цитати про "хороші відносини" з Кім Чен Ином

02:03, 15 січня 2018
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В опублікованому записі чітко розрізняються слова Дональда Трампа, коли він зазначив: "У мене, можливо, дуже хороші відносини з Кім Чен Ином".

Дональд Трамп / REUTERS

Газета The Wall Street Journal відреагувала на звинувачення з боку президента США Дональда Трампа у спотворенні його цитат.

Видання випустило роз'яснювальну публікацію з відповідним аудіозаписом розмови з президентом США і наполягає на тому, що подана ним версія цитати Трампа є правильною.

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"Білий дім спростував, що президент Дональд Трамп заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, що "у мене, можливо, дуже хороші відносини з Кім Чен Ином з Північної Кореї", підкресливши, що Трамп замість цього сказав: "У мене, мабуть, могли б бути хороші відносини" із північнокорейським лідером", - йдеться у публікації WSJ.

WSJ і Білий дім домовилися, що аудіозапис, зроблений чиновниками Білого дому і журналістами, буде використовуватися тільки для розшифровки тексту транскрипції.

Але, "після того, як Білий дім оскаржив розшифровку WSJ і точність цитат у публікації, видання вирішило оприлюднити відповідну частину аудіозапису", - пише видання.

У повідомленні наголошується, що розшифровка запису надана зовнішнім джерелом.

В оприлюдненому записі чітко розрізняються слова Дональда Трампа, коли він зазначив: "У мене, можливо, дуже хороші відносини з Кім Чен Ином". Тобто, видання подало інформацію точно.

Раніше в неділю президент США Дональд Трамп заявив, що журналісти The Wall Street Journal неправильно зрозуміли його слова про його стосунки з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

"The Wall Street Journal помилково написали, що я сказав їм: "У мене хороші стосунки з Кім Чен Ином". Очевидно, що я такого не говорив. Я сказав: "У мене могли б бути хороші відносини з Кім Чен Ином". Це велика різниця. На щастя, ми зараз записуємо бесіди з журналістами", - написав Трамп.

Він вважає, що журналісти WSJ знали, що він мав на увазі, але хотіли "історію". На його думку, "головні ЗМІ зійшли з розуму", коли він переміг на виборах президента США.

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Теги: #скандальні заяви Трампа#конфлікт Трампа і ЗМІ