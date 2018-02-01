МЗС Польщі – Держдепу: закон про Інститут нацпам'яті "не перешкоджає свободі слова"

У Польщі сподіваються, що цей закон не вплине на стратегічні відносини з міжнародними партнерами, і зокрема з США.

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на заяву Державного департаменту США та наголосила, що закон про Інститут національної пам'яті не порушує свободу слова.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Польщі.

"У зв'язку з прес-релізом Державного департаменту США від 31 січня 2018 року щодо внесення змін до закону про Інститут національної пам’яті – Комісію з переслідування злочинів проти польського народу і деяких інших законів, польське Міністерство закордонних справ хоче відзначити, що прийняте законодавство не перешкоджає свободі слова, повній свободі проведенню наукових досліджень та публікації їх результатів, свободі історичних обговорень або мистецькій діяльності", - наголошується у заяві.

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При цьому, МЗС Польщі заявляє, що головна мета закону спрямована на "боротьбу з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост, а також применшення відповідальності справжніх виконавців злочину".

"У цьому контексті, ми дотримуємося думки, що звинувачення польської нації та польської держави - публічно і незважаючи на факти - у посібництві німецькому Третьому Рейху у злочинах нацистів, є неточними, оманливими та образливими для жертв, які є польськими громадянами одночасно єврейського та польського походження", - сказано у заяві.

Також польські дипломати заявили, що незважаючи на розбіжності у думках щодо законопроекту, вони переконані, що поточна законодавча робота у Польщі дозволить виробити правові рішення, які захистять історичну правду та не вплинуть на стратегічне партнерство з США.

Як повідомляв УНІАН, польський Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропагування в країні ідеології українських націоналістів. Також законом введено кримінальну відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському зовнішньополітичному відомстві роз’яснили, що закон про Інститут нацпам’яті стосується тільки тих осіб, які прилюдно і всупереч фактам заперечують злочини, скоєні "колабораціоністами нацистського режиму".

Держдепартамент США закликав Польщу переглянути цей закон. У Держдепі вважають, що закон може вплинути на польські стратегічні інтереси та відносини, у тому числі зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей польський закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Польщею і Україною.

Ізраїль виступив категорично проти польського закону про Інститут національної пам’яті. В Ізраїлі вважають, що жоден закон не змінить історичних фактів.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що ідея польських парламентарів визнати українську націю "злочинною", що відображено у законі про Інститут національної пам’яті, веде в нікуди та провокує реакцію у відповідь.