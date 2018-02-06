Пограбування століття: у британській в'язниці помер один із членів "банди пенсіонерів"

В англійській в'язниці помер 69-річний Террі Перкінс, один з учасників пограбування на 14 млн фунтів (20 млн доларів), вчиненого в 2015 році. На момент злочину його спільникам було під 60 і більше, а двом - за 70.

В англійській в'язниці помер 69-річний Террі Перкінс. Він відбував покарання за злочин, який було визнано найбільшим пограбуванням в кримінальній історії Англії.

Як пише Бі-бі-сі, у квітні 2015 року, на великодні вихідні, які в Англії тривають чотири дні, Перкінс і його спільники проникли в підземне сховище Hatton Garden Safe Deposit і викрали звідти 56 сейфів. Вони вкрали золото, діаманти та сапфіри - на загальну суму 14 млн фунтів (близько 20 млн доларів).

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Перкінс відбував покарання у в'язниці Белмарш на південному сході Лондона. Як повідомляється, останнім часом він був хворий. Минулого тижня його зобов'язали виплатити близько 6,5 млн фунтів (понад 9 млн доларів) або залишитися за ґратами ще на сім років.

Перкінс був засуджений до семи років в'язниці - після того, як в 2016 році його визнали винним у пограбуванні. Разом з ним за сім років тюрми отримали ще два ватажка банди: 77-річний Джон "Кенні" Коллінз і 63-річний Деніел Джонс. Пізніше оголосили вирок ще одному організатору пограбування: шість років і три місяці отримав 76-річний Брайан Рідер, який не зміг постати перед судом одночасно з соратниками через перенесений другий інсульт.

Дата пограбування припала на день народження Перкінса. Він брав участь у всіх етапах операції, включаючи збут викраденого. Зокрема, бандит зображував ремонтника, роблячи вигляд, що працює в ліфті. У сховищі грабіжники пробралися через шахту ліфта, спустившись по ній, після чого просвердлили велику дірку в стіні і розкрили сейфи. Через те, що пограбування сталося під час великодніх канікул, поліцейські відреагували на сигнал охоронної системи лише через чотири дні після пограбування.

Перкінса заарештували після того, як слідчі з Хаттон-Гарден встановили прослуховування його блакитному "ситроєні-саксо" і перехопили розмову, в якій бандит ділився планами витратити свою частку видобутку собі на пенсію. Під час обшуку вдома у Перкінса були знайдені коштовності, готівку, синій спецодяг і п'ять пар білих фабричних рукавичок, які використовували грабіжники і не захотіли залишати їх як докази на місці злочину.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2017 року в Лондоні злодії винесли з магазину прикраси на $2,3 мільйона через дірку в стіні.