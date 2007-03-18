Бортмеханік Ту-134, що розбився: Ніхто не хотів нікого вбивати...

У Самарі сьогодні продовжить роботу міжвідомча комісія з розслідування причин катастрофи Ту-134. Голова комісії Мінтрансу, заступник міністра Борис Король, який прибув у суботу на місце трагедії, проведе нараду, на якій розглядатимуться питання про виплату компенсацій сім`ям загиблих і постраждалих, про подальші плани ведення розслідування, повідомили ІТАР- ТАСС у пресслужбі міністерства.

У бортовому журналі Ту-134, що розбився в Самарі у суботу, був запис про проблеми з курсо-гліссадною системою, що дає екіпажу інформацію про положення машини при заході на посадку, заявив бортмеханік літака Олександр Муратов в інтерв`ю інформаційному телеканалу "Вєсті". Авіакомпанія Utair заявляє, що літак був повністю справний, повідомляє newsru.

"Все було в штатному режимі, і ніяких відмов, несправностей на літаку не було. Єдине, ну нещодавно на цьому літаку був запис в бортовому журналі про відмову... не відмову, а про роботу курсо-гліссадної системи. Тобто вона працює періодично, невеликі якісь відмови виходять", - сказав член екіпажу, що постраждав при аварії та знаходився в лікарні.

"Зіставивши всі ці за і проти, командир вибрав, напевно, якусь золоту середину, щоб не вірити цьому приладу", що відмовив, - додав він.

В той же час Муратов висловив упевненість, що несправність не стала безпосередньою причиною трагедії, оскільки в літаку передбачено "двократне, триразове дублювання всіх систем".

Бортмеханік повідомив, що видимість в аеропорту була практично нульовою через сильний туман. "Командир говорить, що до останнього землю не бачив", - повідомив він.

За словами Муратова, у останній момент командир екіпажу дав злітний режим та намагався вийти на друге коло. "Інакше, напевно, було би ще гірше," - сказав він.

У суботу вранці літак, що виконував рейс номер 471 по маршруту Сургут-Самара-Білгород, приземлився за 400 метрів до початку злітно-посадочної смуги аеропорту Самари Курумоч, зачепив крилом землю і розвалився на частини. За останніми даними, шість чоловік загинули. У лікарні були доправлені 21 пасажир з п`ятдесяти, а також четверо членів екіпажа з семи.

У авіакомпанії Utair, якій належить літак, що розбився, назвали причиною катастрофи погодні умови. "Керівництво (компанії) схиляється до того, що подія відбулася унаслідок складних метеорологічних умов - був сильний туман", - сказав начальник служби по зв`язках з громадськістю Utair Юрій Мушихин.

За його словами, екіпаж літака був досвідченим і кваліфікованим, а літак був повністю справний.

Джерело в міністерстві транспорту Росії сказало РІА "Новини", що парк наймасовіших вітчизняних літаків, що знаходиться в експлуатації, Ту-134 застарілий не тільки морально, але і фізично - вони відлітали граничні терміни своєї експлуатації.

У лютому цього року міністр транспорту РФ Ігор Льовітін повідомив, що Ту-134, а також Ту-154 протягом п`яти років будуть виведені з парку пасажирських авіакомпаній.

Бортмеханік Муратов вважає Ту-134 надійною машиною. "Я не можу сказати, що це мотлох. Взагалі на літак Ту-134, я так вважаю, так говорити буде блюзнірством. Літак літає більше 20 років. І це дуже надійно. Природно, має свої якісь недоліки, як великий шум або підвищена витрата палива. В більшості своїй дуже надійний літак, дуже хороший", - сказав член екіпажа.

Ту-134 - пасажирський літак, призначений для авіаліній протяжністю до трьох тисяч кілометрів, місткість - до 76 пасажирів. Перший серійний варіант поступив в експлуатацію в 1967 році.

Трагедія в аеропорту Самари стала продовженням цілої серії подій з літаками цього класу за останні роки.

"Я ніяк не міг чекати, що таке може трапитися, - говорить Муратов. - Я приношу вибачення, свої вибачення... родичам загиблих. Хай повірять, що ми намагалися зробити все можливе. Ніхто не хотів нікого вбивати..."