Українці Росії скаржитимуться на Москву до Європейського суду

Українці РФ подаватимуть до Європейського суду скаргу щодо ліквідації Федеральної національно-культурної автономії українців Росії.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив співголова Організації українців Росії Валерій СЕМЕНЕНКО, коментуючи рішення Верховного суду Росії, який постановив ліквідувати Федеральну національно-культурну автономію українців Росії (ФНКА УР).

Рішенням Верховного суду Росії було задоволено позов Міністерства юстиції РФ, яке домагалося розпуску цієї організації у зв`язку з «виявленням порушень в господарській діяльності». Крім того, позов Мін`юсту базувався на скарзі активіста фонду «Вітчизна» Миколи ЖУРАВЛЬОВА, який заявляв, що ФНКА УР “веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і ллє негатив на Росію”. Робота ФНКА УР була призупинена ще у жовтні 2009 року, однак голова В.СЕМЕНЕНКО продовжував виступати у ЗМІ, брати участь у громадському житті та організовувати заходи, присвячені пам`яті жертв Голодомору.

Всі ці заходи стали приводом для звернення Мін`юсту до суду з позовом про закриття організації, оскільки у відомстві визнали, що діяльність В.СЕМЕНЕНКА порушує чинне законодавство.

В.СЕМЕНЕНКО повідомив, що перед зверненням до суду в Страсбурзі діаспора подасть спочатку касацію до Президії Верховного суду. Крім того, найближчим часом буде підготовлено лист до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Він наголосив, що його виступи на радіо та участь в організації різних заходів була його особистою ініціативою, де він виступав як приватна особа, а не голова ФНКА УР.

За його словами, крім того, на останніх засіданнях суду до попередніх звинувачень додалась ще одна - запізнення на місяць з поданням фінансового звіту. При цьому В.СЕМЕНЕНКО зазначив, що контролюючі органи особливо цікавила графа про отримання іноземних грошей. «У нас же їх не було, тому ми подали звіт в «нуль», - сказав він, додавши, що на практиці ці звіти іншими організаціями здаються і з річним запізненням.

При цьому співголова ОУР висловив також здивування позицією Посольства України в РФ. За його словами, він неодноразово звертався до дипломатів з проханням надати юридичну підтримку, але «ніхто не хотів розбиратись». «Посольство зайняло позицію стороннього і не зовсім зацікавленого спостерігача», - зазначив В.СЕМЕНЕНКО.