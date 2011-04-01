Хейг: мир на Близькому Сході - це більше, ніж крах комунізму в Європі

Демократичні зміни на Близькому Сході, досягнуті мирним шляхом, стануть більшим досягненням, ніж падіння комунізму в Східній Європі, заявив у Лондоні міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг, представляючи щорічну доповідь Форін-офісу щодо прав людини в світі.

"Ураган прагнення змін, надії і оптимізму, який охопив велику частину Близького Сходу, сьогодні остаточно розвінчує міфи про те, ніби арабський мир не має таких прагнень. Голоси цих людей повинні бути почуті", - наводить його слова РІА "Новости".

"Їх бажання прийти до змін мирним шляхом буде для розвитку демократичних свобод більшою подією, ніж крах комунізму в країнах колишнього соцблоку. Якщо не вийде, ці країни знову охопить лихоманка, яка знову перешкоджатиме розвитку демократії і прав людини", - додав міністр.

Доповідь Форін-офісу за 2010 рік також констатує, що в цілому позитивних зрушень щодо питань захисту прав людини в світі не спостерігається.

Ніяких серйозних змін не відзначається в Китаї, який зміг добитися економічного прогресу і вивести з-за межі бідності майже півмільярда жителів, проте не роблять нічого для розвитку громадянських свобод.

В черговий раз Британія висловлює свою стурбованість і станом справ у Білорусі, де ситуація з правами людини "гірша, ніж будь-коли з часів розпаду СРСР".

Росія для Британії також, як і раніше, залишається регіоном, який викликає занепокоєння. При цьому, автори доповіді наголошують, що Сполучене Королівство - єдиний член Євросоюзу, який налагодив двосторонній міжурядовий діалог (з РФ) з правозахисних питань.

Однією з небагатьох країн, що заслужили схвальної оцінки Форін-офісу, став Пакистан, де Британія відзначає реальні дії уряду для зміцнення демократичних інститутів. Зокрема, ратифікацію Ісламабадом Міжнародної конвенції громадянських і політичних прав і Конвенції проти тортур, реформування конституції, спрямоване на децентралізацію влади, а також перші кроки у виборчій реформі.