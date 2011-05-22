Румунія передала Росії командування в Чорному морі

Командувач Військово-морськими силами Збройних сил України адмірал Віктор МАКСИМОВ взяв участь у засіданні Комітету командувачів флотів країн-членів Чорноморської групи військово-морської співпраці Blackseafor.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі командування українських ВМС.

Основним питанням обговорення стала запланована на серпень поточного року чергова активація оперативного з`єднання кораблів Blackseafor. Всього в засіданні взяли участь командувачі флотів п`яти причорноморських країн, а також начальник Головного штабу ВМФ Росії адмірал Олександр ТАТАРИНОВ, зазначили в прес-службі.

Засідання Комітету відбулося в міжнародному координаційному центрі Чорноморського флоту в селищі Дивноморське (Краснодарський край, неподалік Новоросійська). У першій половині серпня 2011 року в Новоросійську відбудеться урочиста церемонія передачі командування оперативним з`єднанням від румунській російській стороні.

«Відповідно до досягнутих домовленостей, в ході майбутньої активації міжнародного з`єднання особлива увага приділятиметься відпрацюванню завдань щодо відбиття асиметричних загроз і вдосконалення взаємодії ВМС країн Чорноморського басейну в цій сфері діяльності», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, весняна активація з`єднання Blackseafor відбулася з 5 по 26 квітня, українські ВМС на ній представляв корабель управління «Славутич».