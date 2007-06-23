Євросоюз дає зелене світло міграції зі Сходу

Рада ЄС (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) вітає розширення Глобального підходу до міграції на країни-сусіди Сходу та Південного Сходу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в ухвалених сьогодні зранку висновках Ради ЄС.

“Рада ЄС вітає комюніке Єврокомісії від 16 травня 2007 року щодо застосування Глобального підходу до міграції о східних та південно-східних регіонів, сусідніх з ЄС”, - зазначається у документі.

У зв’язку з цим Рада ЄС підтримала рішення Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС від 18 червня, а також закликала країни-члени та Єврокомісію забезпечити адекватні людські та фінансові ресурси для імплементації ”зрозумілої міграційної політики”.

Рада ЄС ще раз наголосила важливість співпраці з третіми країнами для управління міграційними потоками, зазначивши, що спеціальне партнерство з третіми країнами може сприяти провадженню об’єднаної міграційної політики, яка має поєднувати, як заходи, спрямовані на полегшення легальної ат керованої міграції, так і заходи, спрямовані на боротьбу з незаконною міграцією, захист біженців тощо.

Рада ЄС також підкреслила, що незаконне працевлаштування є головним стимулом для нелегальної міграції і наголосила на важливості проекту Директиви Єврокомісії від 16 травня, яким передбачається посилити відповідальність роботодавців за наймання нелегальних мігрантів.

У документі Ради ЄС також зазначається, що стан імплементації зрозумілої міграційної політики Рада планує розглянути на засіданні у грудні 2007 року. До цього часу Єврокомісія має підготувати звіт про досягнення прогресу в цьому питанні, якій має включати звіт про застосування Глобального підходу до міграції для Африки та країн Середземного моря, а також перший звіт про застосування Глобального підходу о міграції для східних та південно-східних сусідів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Рада міністрів з питань загальних справ ЄС схвалила розширення Глобального підходу до міграції на Схід та Південний Схід, запропонувавши Єврокомісії до кінця року представити пропозиції щодо початку пілотних проектів співпраці з цими країнами в області міграції.

14 червня Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС привітала пропозиції Єврокомісії щодо розширення Глобального підходу до міграції на Схід та Південний Схід. Єврокомісія запропонувала розширити Глобальний підхід до міграції на країни Сходу 16 травня цього року. Глобальний підхід, зокрема, передбачає залучення легальної тимчасової робочої сили. Передбачається, що для цього в третіх країнах створюватимуться інформаційні центри, де можна буде отримати інформацію про можливість тимчасового працевлаштування в країнах-членах ЄС, а також пройти курси підвищення кваліфікації, в тому числі мовної, у разі потреби.

Для організації таких центрів будуть підписуватися спеціальні угоди про партнерство з зацікавленими країнами.

Глобальний підхід до міграції було прийнято в 2005 році для країн Африки та Середземномор’я. Зараз Єврокомісія пропонує розширити його на Туреччину, країни Західних Балкан, східні країни, що беруть участь в Європейській політиці сусідства (Україна, Молдова, Білорусь), країни Південного Кавказу (Вірменія, Азербайджан та Грузія) і на Російську Федерацію. Крім того, у майбутньому цей Глобальний підхід може бути розширений і на країни Близького Сходу та Азії.