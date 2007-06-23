Рада ЄС назвала ключовий проект Євросоюзу

Рада ЄС (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) сподівається, що остаточне рішення про подальший розвиток GALILEO буде ухвалене вже восени 2007 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в ухвалених сьогодні зранку висновках Ради ЄС.

“Рада ЄС підкреслює цінність GALILEO, як ключового проекту Євросоюзу та просить Раду міністрів ухвалити інтегроване рішення щодо розвитку GALILEO восени 2007 року”, - зазначається у документі.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Європарламент закликав Єврокомісію представити свої пропозиції щодо бюджетного фінансування GALILEO.

8 червня Рада міністрів з питань транспорту та телекомунікацій ЄС запропонувала Єврокомісії надати більше деталей щодо можливих альтернативних проектів фінансування GALILEO, в тому числі, альтернативних шляхів фінансування за рахунок державних ресурсів.

16 травня Єврокомісія запропонувала запустити супутники в рамках реалізації програми GALILEO за рахунок бюджету ЄС. Комісія запропонувала 2 сценарії розвитку. Перший передбачає, що за рахунок бюджету ЄС буде запущено 18 з 30 необхідних супутників, решта – за рахунок коштів приватних компаній в рамках публічно-приватного партнерства. Другий сценарій передбачає запуск усіх 30 супутників за рахунок публічного сектору, і розвиток публічно-приватного партнерства вже на етапі експлуатації проекту.

Загальна вартість інфраструктури GALILEO становить 3,4 млрд. євро, з яких 1 млрд. євро вже використано.

22 березня Рада міністрів з питань транспорту ЄС ухвалила мандат Єврокомісії для вивчення можливих альтернативних шляхів реалізації проекту GALILEO.

8 європейських компаній, які були задіяні у проекті Galileo - EADS, Alcatel-Lucent, Thales, Finmeccanica, Inmarsat, Hispasat, AENA та TeleOp – так і не змогли створити консорціум та розробити бізнес-план. Крім того, компанії вимагали від Єврокомісії покриття ризиків.

GALILEO – європейський проект супутникової системи навігації. Європейська система призначена для вирішення навігаційних завдань для будь-яких рухомих об`єктів з точністю близько 2 метрів.

Крім країн європейського співтовариства досягнуті домовленості на участь в проекті з Китаєм, Ізраїлем, Південною Кореєю та Україною. Планується, що Galileo увійде до ладу в 2010, коли на орбіту буду виведено всі 30 запланованих супутників (27 операційних і 3 резервних). Космічний сегмент буде доповнений наземною інфраструктурою, що включає два центри управління і глобальну сіть передаючих і приймаючих станцій.