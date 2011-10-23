Місцеві повстанці хочуть залишити тіло Каддафі у себе

Влада лівійського міста Місурата, де нині знаходяться тіла колишнього глави Лівії Муамара Каддафі та його сина Мутассіма, не збираються передавати їх Перехідній національній раді (ПНР) країни для поховання, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на алжирську газету "Ан-Нахар".

За даними газети, зі столиці не можуть умовити сили опозиціонерів, які правлять у Місураті, видати їх тіла для поховання. Тіла зберігають у промисловому холодильнику в одному з торговельних центрів міста. Подивитися на нього і сфотографуватися поряд можуть всі бажаючі.

Сьогодні медики завершили розтин тіла, повідомляє Reuters. "Ми працювали цілу ніч. І щойно закінчили", - наводить агентство слова джерела. Про результати розтину поки не повідомляється.

За даними "Ан-Нахар", тіло Мутассіма знаходиться також там, воно було сильно пошкоджено під час тортур, яким син лівійського вождя піддався до смерті - у нього відсутні пальці на руках, є численні опіки.

Раніше офіційний представник ПНР Ахмед Джібріль повідомив, що тіло Каддафі передадуть членам його сім`ї. За його словами, це "питання кількох днів, якщо не кількох годин".