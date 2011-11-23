У РФ заспокоїли: всі погрози Медведєва в програмі озброєнь вже враховані

Озвучені сьогодні Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ заходи у відповідь на розширення системи протиракетної оборони НАТО в Європі не призведуть до гонки озброєнь.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це постійний представник Росії при НАТО Дмитро РОГОЗІН сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Так говорити не слід з огляду на ту просту причину, що ніякої гонки озброєнь Російська Федерація не допустить. Всі ті заходи, які були оголошені Президентом РФ, вони є багато в чому асиметричними, економічними і всі враховані в державній програмі озброєння. Це не потребує якихось додаткових зусиль, витрат з бюджету», - сказав Д.РОГОЗІН.

За його словами, громадянам РФ не варто побоюватися, що це вплине на їх рівень життя.

Д.РОГОЗІН також заявив, що країни НАТО не відмовилися від запровадження військового планування, зокрема ядерного, проти об`єктів РФ.

При цьому він спростував наявність у РФ планів щодо розміщення ракет у Білорусі у відповідь на ЄвроПРО.

Окрім того, Д.РОГОЗІН закликав не шукати передвиборного підтексту в заяві Д.МЕДВЕДЄВА щодо проблематики протиракетної оборони в Європі. За його словами, ця заява була зроблена на прохання російських парламентаріїв.

«Заява зроблена саме тоді, коли вона мала бути зроблена, і зроблена на прохання російських парламентаріїв, які неодноразово інформували як Президента РФ, так і голову уряду РФ, а також Раду безпеки про стан переговорів з США і НАТО щодо ПРО», - зазначив він.

Д.РОГОЗІН повідомив, що на зустрічі президентів РФ і США в Гонолулу російська сторона одержала чергове підтвердження, що Вашингтон не збирається давати юридичних гарантій щодо ПРО.

Він зазначив, що «в міжнародних справах такого роду складні питання стратегічної безпеки завжди обговорюються не тільки усно».

Д.РОГОЗІН вважає, що Москві і Вашингтону потрібне не «перезавантаження відносин», а зміна «програмного забезпечення».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 листопада, Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ оголосив комплекс заходів військово-технічного і дипломатичного характеру, якими Росія відповість на розгортання системи ПРО в Європі. Зокрема, російські військові посилять прикриття об`єктів стратегічних ядерних сил; стратегічні балістичні ракети оснащуватимуться перспективними комплексами подолання ПРО і новими високоефективними бойовими блоками; на заході і на півдні країни можуть бути розгорнені сучасні ударні системи озброєнь, що забезпечують вогневе враження ЄвроПРО.

Довідка УНІАН. Президент США Барак ОБАМА в серпні 2009 року відмовився від планів свого попередника розмістити стаціонарні елементи ПРО в Польщі і Чехії, заявивши, натомість, про намір створити мобільну систему протиракетного захисту, зокрема, від Ірану.

Наприкінці минулого року 28 держав НАТО на саміті в Лісабоні затвердили нову концепцію діяльності альянсу, яка, серед іншого, передбачає створення системи європейської ПРО, в яку також планувалося залучити Росію. Проте РФ виступала проти розміщення елементів системи ПРО в Європі.

Елементи мобільної системи планується розмістити на кораблях і в державах Східної Європи.