ХАМАС готовий продовжити військові дії проти Ізраїлю

Ісламістський рух ХАМАС спростував повідомлення ЗМІ про готовність відмовитися від збройного опору Ізраїлю.



Один з лідерів ісламістів у секторі Газа член політбюро ХАМАС Салах Бардавіл в інтерв'ю місцевій газеті "Аль-Реса" підтвердив, що його угруповання не обіцяло голові Палестинської автономії Махмуду Аббасу призупинити збройну боротьбу проти Ізраїлю.



"Політична і збройна позиція ХАМАС - стійка і не може бути змінена", - цитує РІА "Новости".



Про готовність ХАМАС припинити збройний опір Ізраїлю повідомила в п'ятницю газета "Аль-Кудс аль-Арабі", що видається в Лондоні арабською мовою, посилаючись на джерело, присутнє в четвер нараді Аббаса і глави ХАМАС Халеда Машааля в Каїрі.



Джерело підтвердило, що ХАМАС на тлі угоди інших палестинських фракцій про мирний народний опір вирішило заморозити збройний опір єврейській державі, не допускати порушень перемир'я в анклаві з боку палестинських угруповань і не давати приводу для нової ізраїльської агресії в секторі Газа.



У четвер глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас і керівник політбюро ХАМАС Халед Машааль на зустрічі в Каїрі домовилися дотримуватися домовленостей, досягнутих у травні під егідою Єгипту.