Колишній посол США в Україні Стівен ПАЙФЕР просить уряд США обмежити контакти з керівництвом України на вищому рівні та одночасно скласти списки осіб, причетних до переслідування колишніх членів уряду, для запровадження відносно них візових санкцій.

"Уряд США повинен продовжувати фактичну політику зведення до мінімуму зустрічей на високому рівні з ЯНУКОВИЧЕМ. Американські посадовці повинні поінформувати українських, що поки Київ ув’язнює лідерів опозиції та згортає демократію, жодні зустрічі на високому рівні не будуть можливими", - заявив С.ПАЙФЕР на засіданні Комітету закордонних справ Сенату США, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами С.ПАЙФЕРА, такий підхід не означатиме замороження зв’язків з Україною. "Нормальна дипломатична співпраця повинна продовжуватись на більшості рівнів. Мішенню має стати найвище керівництво у Києві, тобто ті, хто несе відповідальність за демократичний регрес України", - уточнив він.

С.ПАЙФЕР також наголосив, що уряд США повинен ретельно переглянути свої пріоритети у програмах допомоги, особливо зважаючи на те, що ресурси з бюджету для України будуть обмеженими. "Допомога США повинна бути спрямована на підтримку громадянського суспільства в Україні, яке досягнуло значних результатів за останні 20 років", - підкреслив він.

"Можливо, настав час для посадовців США та ЄС провести консультації щодо запровадження списків українських громадян, яким буде відмовлено у візах до Сполучених Штатів та держав-членів ЄС. Навіть загроза цього може стати потужним месиджем для Києва та серйозно вплинути на Президента ЯНУКОВИЧА та еліту навколо нього", - переконаний С.ПАЙФЕР.

Колишній Посол США в Україні також проінформував Комітет закордонних справ Сенату США про те, невдовзі після обрання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом почали виникати питання щодо відданості нової влади демократичним принципам та практикам. "Протягом 2010 та 2011 років з’явилось занепокоєння щодо авторитарних тенденцій влади", - зазначив С.ПАЙФЕР, нагадавши про скасування Конституційним Судом змін до Конституції України, ухвалених в грудні 2004 року, про порушення принципів прозорості проведення місцевих виборів 2010 року, про арешти колишніх посадовців, які працювали в уряді Юлії ТИМОШЕНКО, за звинуваченнями, які, на думку більшості спостерігачів, є політично вмотивованими.

С.ПАЙФЕР при цьому нагадав, що Freedom House у 2011 році назвала Україну першою пострадянською державою, яка втратила статус "вільної" та була названа "частково вільною" державою.

"Авторитарні тенденції в Україні позначились на відносинах Києва із Заходом… Європейські та американські посадовці вже давно висловлюють своє занепокоєння через демократичний регрес, включаючи попередження українським високопосадовцям, висловлені ще у січні 2011 року, не просувати звинувачення проти ТИМОШЕНКО, чия справа є уособленням проблеми вибіркового застосування закону в Україні", - зазначив екс-посол.

"Демократичний регрес найбільш негативно позначається на шансах українського народу мати вільну, справедливу, ефективну та конкурентну політичну систему. Вона також має деструктивний вплив на проголошену ЯНУКОВИЧЕМ зовнішню політику. Згортання демократії наражає на небезпеку відносини України з Заходом, особливо з Європейським Союзом. Як зазначив Президент ЄС, Європейський Союз не має наміру підписувати з Україною Угоду про асоціацію, поки не зміняться політичні обставини в Україні", - констатував він.

"ЯНУКОВИЧ також, можливо, розраховує на те, що Європейський Союз та США не помітять згортання ним демократії та приймуть Україну без необхідності змінювати його внутрішню політику, вважаючи, що Захід не захоче підштовхувати Україну на орбіту Москви. Однак така думка є ілюстрацією прийняття бажаного за дійсне та переоцінки геополітичного значення, яке наразі Захід надає Україні", - резюмував С.ПАЙФЕР.