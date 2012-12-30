Обама планує посилити контроль над вогнепальною зброєю
Президент США Барак Обама розраховує, що вже протягом найближчого року його адміністрація вживе комплексних заходів щодо посилення контролю над вогнепальною зброєю.
Про це він заявив сьогодні в інтерв`ю телекомпанії Ен-бі-сі.
«Я хотів би зробити це в перший рік (свого другого президентського терміну), - зазначив голова адміністрації. - Я висуну вельми конкретну пропозицію, що спирається на рекомендації, які зараз складає робоча група на чолі з (віце-президентом США) Джозефом Байденом».
Ці заходи повинні будуть стати відповіддю на трагедію, що сталася 14 грудня в початковій школі «Сенді хук» в Ньютауні, де 20-річний Адам Ленза розстріляв впритул два десятки дітей разом з кількома вчителями.
Б.Обама висловив скептичне ставлення до пропозиції ввести озброєну охорону у всіх американських школах. На думку президента, це не вирішить проблеми. Раніше з такою пропозицією виступила Національна стрілецька асоціація - головне об`єднання американського «зброярського лобі».
«Я скептично ставлюся до того, що єдине рішення - це підсилити озброєну охорону в школах, - продовжив господар Білого дому. - І я думаю, переважна більшість американців скептично ставляться до того, що це може якимсь чином вирішити нашу проблему».
Трагедію в Ньютауні Б.Обама назвав «найгіршим днем свого президентства».
«І я не хочу, щоб це повторилося», - підкреслив він. При цьому глава держави передбачає серйозний опір з боку зброярського лобі, яке посилається на другу поправку до конституції США, що закріплює право на носіння зброї.
Раніше президент США оголосив, що його адміністрація приступає до розробки комплексних заходів з посилення контролю над вогнепальною зброєю і запобіганню його використання в злочинних цілях. Ці зусилля координуватиме віце-президент Байден, якому належить до кінця січня 2013 року разом з керівниками інших міністерств і відомств подати пропозиції про реформу в галузі продажу і володіння вогнепальною зброєю. Багато спостерігачів, щоправда, вважають, що дана ініціатива свідомо приречена на провал через позицію Національної стрілецької асоціації та її союзників в Конгресі США, в штатах і на місцях, зауважує ІТАР-ТАСС.