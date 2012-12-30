Обама планує посилити контроль над вогнепальною зброєю

Про це він заявив сьогодні в інтерв`ю телекомпанії Ен-бі-сі.

«Я хотів би зробити це в перший рік (свого другого президентського терміну), - зазначив голова адміністрації. - Я висуну вельми конкретну пропозицію, що спирається на рекомендації, які зараз складає робоча група на чолі з (віце-президентом США) Джозефом Байденом».

Ці заходи повинні будуть стати відповіддю на трагедію, що сталася 14 грудня в початковій школі «Сенді хук» в Ньютауні, де 20-річний Адам Ленза розстріляв впритул два десятки дітей разом з кількома вчителями.

Б.Обама висловив скептичне ставлення до пропозиції ввести озброєну охорону у всіх американських школах. На думку президента, це не вирішить проблеми. Раніше з такою пропозицією виступила Національна стрілецька асоціація - головне об`єднання американського «зброярського лобі».

«Я скептично ставлюся до того, що єдине рішення - це підсилити озброєну охорону в школах, - продовжив господар Білого дому. - І я думаю, переважна більшість американців скептично ставляться до того, що це може якимсь чином вирішити нашу проблему».

Трагедію в Ньютауні Б.Обама назвав «найгіршим днем свого президентства».

«І я не хочу, щоб це повторилося», - підкреслив він. При цьому глава держави передбачає серйозний опір з боку зброярського лобі, яке посилається на другу поправку до конституції США, що закріплює право на носіння зброї.

Раніше президент США оголосив, що його адміністрація приступає до розробки комплексних заходів з посилення контролю над вогнепальною зброєю і запобіганню його використання в злочинних цілях. Ці зусилля координуватиме віце-президент Байден, якому належить до кінця січня 2013 року разом з керівниками інших міністерств і відомств подати пропозиції про реформу в галузі продажу і володіння вогнепальною зброєю. Багато спостерігачів, щоправда, вважають, що дана ініціатива свідомо приречена на провал через позицію Національної стрілецької асоціації та її союзників в Конгресі США, в штатах і на місцях, зауважує ІТАР-ТАСС.