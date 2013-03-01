Створено консорціум із вивчення Голодомору

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

Головним завданням консорціуму є дослідження, вивчення, опублікування та поширення правдивої інформації про Голодомор в Україні 1932-33 років з тим, щоб українська трагедія була ширше визнана в канадському суспільстві і була представлена в шкільних програмах з історії та геноциду, йдеться в повідомленні.

До реалізації цього завдання будуть залучені Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика та Методичний центр української мови при КІУСі, а також педагоги, науковці та інституції на Заході і в Україні.

Як пояснили у Канадському інституті українських студій, консорціум має два головних напрямки: дослідницький та освітній. Дослідницький компонент буде займатися дослідженням Голодомору в співпраці з ученими, університетами, робочими групами, організаціями та бібліотеками на Заході і в Україні. Планується опублікувати ряд наукових статей, переклади документів англійською мовою, довідник джерел щодо Голодомору і серію «питання - відповідь» для вчителів, учнів та широкої громадськості.

Дотаційна програма стимулюватиме дослідження маловідомих аспектів Голодомору та його порівняння з іншими геноцидами. Зокрема, наукова конференція з нагоди 80-річчя великої трагедії українського народу запланована на 27-28 листопада 2013 року в Торонто.

Освітній компонент буде акцентуватися на підготовці та розповсюдженні авторитетних і доступних ресурсів про Голодомор для учнів, педагогів, шкіл, міністерств та інших установ, а також лобіюванні питання включення тем, пов’язаних з Голодомором, до навчальних програм.

У КІУСі відзначають, що посібник із Голодомору в Україні для вчителів канадських шкіл з’явиться вже цієї весни. Його матеріали будуть розроблені англійською, українською та французькою мовами відповідно до вікових особливостей учнів і предмету шкільної програми. Освітня конференція для педагогів запланована в Торонто на 10-12 травня 2013 року.

До консорціуму увійшли відомі на Заході і в Україні вчені з університету Торонто, Ратгерського, Стенфорського, Гарвардського університетів та Інституту історії України (Київ).

Джеймс Темертей, завдяки фінансовому внеску якого і стала можливою реалізація проекту, народився в Донецькій області у родині, яка пережила Голодомор. Він знаний своєю філантропічною діяльністю, зазначили в Центрі досліджень визвольного руху.