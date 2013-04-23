Туск: Польща не допустить покупки росіянами енергетичних активів

Про це сказав глава польського уряду Дональд Туск, коментуючи повідомлення про лобіювання колишнім Президентом Польщі Александром Кваснєвським інтересів російського хімічного гіганта «Акрон», передає кореспондент УНІАН.

«Якщо прийде багатий російський інвестор і хотітиме вкласти кошти в Польщі, його також будуть раді бачити, як й інвестора з кожної іншої держави», - заззначив прем'єр, слова якого наводить агентство РАР.

«Але є одне виключення з правил - це енергетика, і це не тому, що у нас є якісь упередження, а тільки тому, що наш східний сусід дуже часто енергетику, зокрема, газ, використовує як частину своєї закордонної політики. Ми на це не закриватимемо очі», - сказав Д.Туск.

Серед активів, які влада Польщі ніколи не дозволить купити росіянам, прем'єр назвав найбільший в країні нафтовий концерн PKN Olren, нафтопереробний завод в Гданьську, газотранспортну систему і нафтогазову PGNIG.

«Це очевидна справа, тут немає про що дискутувати», - підкреслив Д.Туск.

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Він нагадав, що торік влада заблокувала покупку російським «Акроном» найбільшої польської компанії хімічної галузі Zaklady Azotowe Tarnуw.

Прем'єр також підтвердив, що А.Кваснєвськийй розмовляв з ним на предмет того, щоб відкрити доступ на польський ринок російському «Акрону». За його словами, він сказав екс-президентові, що така дія суперечила б національним інтересам Польщі.

Польська редакція журналу Newsweek повідомила днями, що А. Кваснєвський з групою своїх радників лобіював інтереси «Акрону», який в липні 2012 року хотів викупити контрольний пакет Azotуw Tarnуw, що котирується на Варшавській біржі.

Cам А.Кваснєвський в спеціально оприлюдненій заяві у вівторок наголосив, що він не одержував від «Акрону» ніякої грошової винагороди і не вів ніяких розмов на тему йому продажі активів з представниками польського державного майна.

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Як повідомляв УНІАН, в червні минулого року польське міністерство держмайна, що володіє 32% акцій Azoty Tarnуw, для того, щоб не допустити поглинання компанії «Акроном» оголосила про плани об'єднання ZAT з іншим польським хімічних гігантом Zaklady Azotowe Рulawy.

«Акрон», який пропонував акціонерам ZAT продати акції з 25% премією до ринкових котирувань, зумів придбати тільки близько 12% акцій замість запланованих 66%.