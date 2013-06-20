Путін: довкола Росії практично всі розвивають ракетну зброю

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент РФ Володимир Путін сказав на нараді з питання створення технічної основи повітряно-космічної оборони в Санкт-Петербурзі.

«Ми не можемо допустити, щоб був порушений баланс системи стратегічного стримування, щоб була знижена ефективність наших ядерних сил. Тому створення повітряно-космічної оборони (ПКО) буде й надалі одним із ключових напрямків військового будівництва. По суті, ефективне ПКО – це гарантія стійкості наших стратегічних сил стримування, це прикриття території країни від повітряно-космічних засобів нападу», - сказав Путін.

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Він підкреслив, що в світі активного розвиваються неядерні системи високоточної зброї, які за своїми ударними можливостями наближаються до стратегічних ядерних озброєнь. Держави, що мають у своєму розпорядженні такі системи, серйозно підвищують свій наступальний потенціал, додав він.

При цьому Путін зазначив, що США продовжують розгортати стратегічну систему протиракетної оборони, хоча відбувається деяка реконфігурація за часом і за географією цього проекту.

«Ми бачимо й оцінюємо ці кроки наших американських партнерів позитивно. Разом із тим від самої програми ніхто не відмовляється, вона здійснюється. Питання лише часу: коли й де які елементи цієї системи ПРО реалізовуватимуться», - сказав Путін.

«Більш того, серед деяких військових аналітиків усе частіше звучать розмови про те, що теоретично можливий перший так званий обеззброюючий, обезголовлюючий удар, причому навіть проти ядерних держав. Це ми теж повинні з вами, безумовно, враховувати в наших планах розвитку Збройних Сил», - підкреслив він.

Також він зазначив, що не лише США, але й інші держави активно вдосконалюють свої наступальні озброєння, зокрема ракети середньої дальності. Навколо РФ практично всі сусіди розвивають ці системи озброєння, зазначив він.

Путін нагадав, що відповідно до держпрограми озброєння до 2020 року на оснащення військ ПКО передбачено близько 3 трильйонів 400 мільярдів рублів (близько 110 млрд дол.), 17% усіх коштів, що виділяються на переозброєння армії та флоту.

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Як повідомляв УНІАН, Президент США Барак Обома закликав Росію разом із США скоротити свій арсенал ядерної зброї на третину від узгодженого в 2010 році в Угоді "Новий старт" розміру.

Обама вважає, що, зменшивши кількість ядерного арсеналу у такий спосіб, США все ж таки зможуть забезпечити свою та безпеку своїх союзників і підтримувати надійну систему стримування.

"Ми маємо намір працювати з Росією, щоб вийти за рамки ядерного позерства часів холодної війни", - сказав Обама, додавши, що США будуть також працювати разом з союзниками по НАТО, шукаючи можливості для "сміливих скорочень" у використанні тактичної ядерної зброї в Європі.

Відповідно до положень угоди "Новий старт", кожна сторона має право мати не більше 1550 боєголовок і не більше 700 розгорнутих пускових установок. Нове обмеження на кількість систем доставки складає трохи менше половини від тих 1600, які були зазначені у первісному договорі "Старт" від 1991 року.