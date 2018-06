Топ-10 найвпливовіших сучасних мислителів

Верхня десятка найбільш впливових мислителів за версією авторів виглядає так:

1. Річард Флоріда (Richard Florida), урбаніст, автор «The Rise of the Creative Class»

2. Тіло Саррацин (Thilo Sarrazin), німецький політик і письменник, автор «Europe Doesn't Need the Euro»

3. Даніель Канеман (Daniel Kahneman), психолог, нобелівський лауреат в галузі економіки, автор «Thinking, Fast and Slow»

4. Девід Гребер (David Graeber), антрополог, автор «The Democracy Project»

5. Стівен Пінкер (Steven Pinker), психолог-когнітівіст, автор «The Language Instinct»

6. Дуглас Рушкоф (Douglas Rushkoff), фахівець з медіа, пропонент культури кіберпанку і відкритого ПЗ, автор «Present Shock: When Everything Happens Now»

7. Ніл Фергюссон (Niall Ferguson), британський історик, автор «Civilization: The West and the Rest»

8. Девід Гелентнер (David Gelernter), художник, письменник і фахівець з паралельних обчислень, автор «America-Lite: How Imperial Academia Dismantled Our Culture (and Ushered in the Obamacrats)»

9. Франк Ширмахера (Frank Schirrmacher), німецький журналіст, фахівець з соціології сім'ї, автор книги «Minimum»

10. Франц Йозеф Радермахер (Franz Josef Radermacher) німецький математик і економіст, співавтор «Глобального Плану Маршала» Ала Гора

Укладачі списку визнають, що його вигляд з часом сильно змінюється, оскільки блоги та соціальні мережі швидко реагують на появу нових книг і тем для обговорення.

Автори визнають, що перелік сильно зміщений у бік суспільних наук, особливо економіки.

При цьому помітно, що багато з тих, хто займає верхні рядки, мають вкрай низький індекс Хірша, який відображає вплив і продуктивність в науковій пресі (наприклад, у Саррацина цей показник дорівнює 7, а у наступного за ним Канемана 131).

Укладачі, втім, не вважають такий крен недоліком роботи, тому що метою складання списку декларується «пошук лідерів дискурсу в суспільстві й ділових колах».

Аналіз проводився за допомогою програми Condor, яку раніше автори застосовували для вивчення блогів. Принцип її роботи нагадує алгоритм PageRank: «вага» мислителю приписується на основі того, наскільки «вагомі» блоги його згадують, передає Лента.ру.