У Гренландії відкрили раніше невідомий 750-кілометровий каньйон

Відкриття було зроблено під час аналізу даних радарного сканування льодового щита Гренландії, повідомляє Lenta.ru з посиланням на ScienceNow.

Розміри виявленої під льодовиком ущелини порівнювані з Великим каньйоном в США. За довжиною (750 кілометрів проти 446) "гренландець" перевершує "американця", за шириною (10 кілометрів) іде нарівні, а за глибиною (800 метрів проти 1800 в найглибшому місці) поступається північноамериканському аналогу.

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У своїй роботі дослідники відзначають , що гренландський каньйон з'явився до льодовикового щита і міг зробити істотний вплив на його формування. Детальне знання рельєфу найбільшого острова дозволить вченим краще спрогнозувати і сучасну поведінку льодовика, танення якого активно досліджують гляціологи та кліматологи .

Наявність каньйону дозволяє також пояснити два факти. Велика ущелина відігравала роль дренажної системи та запобігла появі підлідних озер на зразок підльодного озера Восток в Антарктиді. Крім того, стікаючи і сповзаючи по каньйону, вода і лід залишили сліди на прилеглому до острова морському дні: раніше вчені вважали, що канали поблизу гренландського узбережжя промиті морською водою.