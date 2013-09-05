Митний союз працює на руку наркобізнесу - експерти

Таким є один із висновків, що містяться в переданій агентству УНІАН оперативній доповіді групи, яка оцінює динаміку розвитку відносин у рамках МС за другий і третій квартал поточного року.

Зокрема, експерти відзначають, що проблеми з наркотрафіком на російсько-казахстанському кордоні поглбилася. «Даний напрямок представниками російської влади сьогодні вважається найбільш доступним для наркоторгівців. Йдеться не тільки про постачання традиційних видів наркотиків з Афганістану і Казахстану, а й про постачання з Китаю через Казахстан на територію Росії менш традиційних видів наркотичних речовин».

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У результаті, констатується у звіті, представники РФ активізують питання створення ефективної системи реагування на загрози, які несе відкритий російсько-казахстанський кордон. Так, у липні 2013 року директор ФСКН Росії Віктор Іванов запропонував встановити на російсько-казахстанському кордоні оглядово-інспекційні комплекси, назвавши ситуацію з технічним оснащенням кордону «нижчою за ватерлінію». Водночас, експерти відзначають, що дані ініціативи можуть лише частково вирішити ситуацію, оскільки сухопутний кордон Росії з Казахстаном становить 7513 км, і повністю перекрити його за допомогою таких комплексів неможливо.

Крім того, йдеться у звіті, проблеми посилення наркотрафіку торкнулися не тільки Росії, а й Білорусі: «Згідно з інформацією МВС Республіки Білорусь, намітилася тенденція збільшення постачань афганського героїну в східні регіони республіки з території Росії так званим «Північним шляхом», тобто з Афганістану через Середню Азію до Росії і далі до Європи. За даними міністерства, після вступу держави до Митного союзу «до Білорусі з Росії йдуть не тільки так звані старі наркотики, а й психотропи нового покоління». При цьому чиновники прямо вказують, що «одним з чинників, який викликав таку тенденцію, є входження Білорусі в Митний союз, який дозволяє спрощений варіант переміщення товарів через кордон Росії і Білорусі».

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Експерти констатують, що ситуацію може вирішити тільки впровадження практики жорсткішої перевірки вантажів на кордоні Казахстану з Росією і Росії з Білоруссю, але такі заходи суперечать самій суті Митного союзу.

Крім того, на їх думку, подібні ініціативи негативно сприймуться в Казахстані і Білорусі: «Зокрема, казахстанська сторона вже жорстко відреагувала на ініціативи представників Росії із встановлення практики оглядів вантажів на російський-казахстанському кордоні. Також негативно, за нашою інформацією, сприймається ініціатива Мінекономрозвитку РФ, що стосується присутності російських митників на всьому кордоні МС, включаючи Білорусь і Казахстан», - йдеться у звіті.

За прогнозами групи, дані проблеми не будуть вирішені в рамках МС найближчим часом і стануть додатковим подразником для урядів країн-членів цього об'єднання.

*** За інформацією Аналітичної групи Da Vinci AG, документ грунтується на офіційних даних статистики МС (ЄЕК), аналізі заяв, коментарів і оцінок представників урядових, дипломатичних і ділових кіл Республіки Казахстан, Російської Федерації і Республіки Білорусь щодо ситуації в національних економіках і соціальній сфері в рамках Митного союзу.