ЗМІ: Росія, як і США, прослуховує телефон Меркель

Як повідомляє журнал Focus з посиланням на власні джерела в органах державної безпеки ФРН, прослушка велася з території посольства Росії в Берліні.

Всього німецьким спецслужбам відомо щонайменше про 120 російських розвідників, які працюють в Німеччині під виглядом дипломатів. Мова йде про співробітників СЗР, ГРУ і ФСБ. У завдання половини з них входить вербування інформаторів в різних німецьких відомствах, цілі розвідників у повідомленні не уточнюються, пише Лента.ру.

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В цілому мобільний телефон Меркель прослуховували не менше п'яти держав. Як уточнило виданню одне з джерел, крім США і Росії в їх число входять Великобританія, Китай і КНДР, причому американці і британці вже зізналися в установці на дахах своїх берлінських дипмісій обладнання для радіоперехоплення. Німецькі спецслужби не виключають, що насправді радіоелектронною розвідкою в Берліні займалися ще кілька країн, проте викрити їх у цьому поки що не вдалося.

Співрозмовники журналу пояснили, що урядовий квартал Берліна украй зручний для стеження за високопоставленими політиками. Посольства в ньому розташовані практично поруч з органами державної влади, що дозволяє розвідникам прослуховувати мобільні телефони і перехоплювати радіопереговори прямо зі своїх дипмісій.

При цьому німецькі спецслужби попереджали політиків про небезпеку створення в Берліні окремого урядового кварталу ще до їх переїзду з Бонна, де столиця ФРН розташовувалася до падіння Берлінської стіни і об'єднання Німеччини. Контррозвідники зазначали, що іноземним шпигунам навіть не потрібно спеціальне обладнання, оскільки все необхідне для прослушки на таких дистанціях є у вільному продажу.

Німецькі спецслужби оцінюють роботу зарубіжних розвідок в країні як інтенсивну. За їх даними, тільки за останній рік резиденти намагалися завербувати близько 100 співробітників німецьких державних установ, які, втім, негайно повідомляли про це контррозвідників. Точною інформацією про число своїх громадян, які погодилися працювати на інші держави, спецслужби ФРН не мають. Проте їх число оцінюється як незначне і не несе загрози безпеці країни.