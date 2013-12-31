Британія зобов'яже мігрантів та іноземців платити за лікування

"Нікому не буде відмовлено в медичній допомозі, проте після її надання іноземці будуть оплачувати рахунок (за послуги лікарів і лікарень). Маючи безкоштовну медицину, наша країна стала об'єктом для заздрощів для всього світу. Ми зобов'язані зробити все, щоб наша система була справедливою, насамперед, до британських платників податків, які її фінансують", - заявив заступник міністра охорони здоров'я Фредерік Керзон, пише РІА Новости.

За його словами, для стягнення плати з іноземців буде потрібно модернізувати систему охорони здоров'я, а медичні установи зіткнуться з великими обсягами нової адміністративної роботи.

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"Ми знаємо, що систему потрібно змінити так, щоб персонал міг ідентифікувати іноземців та мігрантів. Насамперед нововведення будуть реалізуватися в галузі надання первинної медичної допомоги. Ми маємо намір почати дії і представити детальний план наступного року", - сказав заступник міністра.

Згідно з попередніми пропозиціями мінохоронздоров'я (доопрацьований варіант буде представлений в березні), мігранти та іноземці будуть оплачувати звернення до терапевтів за місцем проживання у разі незначних захворювань.

Вартість послуг стоматологів та окулістів для цих категорій жителів буде вищою, ніж для громадян Великобританії. Безкоштовними залишаться консультації у терапевтів з метою запобігання поширення туберкульозу, ВІЛ та захворювань, що передаються статевим шляхом.

Британський уряд вже кілька місяців говорить про намір позбавити мігрантів та іноземців безкоштовної медицини.

За даними мінохоронздоров'я, щорічно британські платники податків витрачають по 500 мільйонів фунтів стерлінгів на лікування іноземців. Відомство називає головною проблемою "лікувальний туризм" - відвідування країни іноземцями, охочими безкоштовно лікуватися в британських клініках.

Такі "туристи", зокрема жінки, які приїжджають на пізніх термінах вагітності і народжують в безкоштовних державних лікарнях, обходяться бюджету країни в 70 мільйонів фунтів (113 мільйонів доларів) щорічно, підрахував мінохоронздоров'я.