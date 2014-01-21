Китайцям заборонили завантажувати відео в інтернет без паспорта

Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті Державного управління з радіо - і телемовлення КНР (State Administration of Radio, Film and Television, SARFT).

Заборона поширюється тільки на сайти, зареєстровані в Китаї. Для отримання можливості додавати на такі ресурси відео користувач повинен буде підтвердити свою особу, надавши адміністрації сайту копію паспорта.

Про це пише Lenta.ru.

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Нові правила реєстрації, як пояснюють влади, запроваджено з метою не допустити поширення в Мережі «небезпечного для суспільства відеоконтенту», що містить сцени жорстокості або сексуального насильства. «Інтернет має бути цивілізованим і здоровим середовищем спілкування. Потрібен механізм, який допоміг би запобігти використанню інтернет-сайтів для популяризації заснованих на насильстві вульгарних творів мистецтва і порнографії», - йдеться в заяві SARFT.

Відеохостинги користуються в Китаї великою популярністю. За даними Reuters, сервісами завантаження відеоконтенту в країні користуються близько 428 мільйонів осіб. Оскільки найбільший у світі відеохостинг YouTube, заблокований на території Китаю, більшість користувачів припадає на його китайські аналоги, зареєстровані в КНР і підкоряються місцевим законам.

Схожі обмеження, які вимагають надання паспорта для отримання доступу до Мережі вже існують в Ірані. Іранські користувачі виходять в інтернет через комп'ютери в інтернет-кафе, зобов'язані спочатку показати посвідчення особи, а також заповнити спеціальну анкету, вказавши свою адресу і телефон. Ввести в соціальних мережах реєстрацію за паспортами також у 2013 році пропонували влада Ірландії. З ініціативою виступив один з депутатів місцевого парламенту. До прийняття обмежувальних заходів, проте, справа не дійшла.