РФ отримала перший атомний підводний човен проекту "Ясень"

Церемонія підйому Андріївського прапора на головному АПЧ нового, четвертого покоління відбулася у вівторок на оборонній судноверфі "Севмаш" в Северодвінську.

Про це пише ИТАР-ТАСС.

По держпрограмі озброєння до 2020 року "Севмаш" повинен збудувати сім атомних підводних човнів класів "Ясень" і "Ясень-М", озброєні крилатими ракетами.

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АПЧ "Северодвинск" спроектована морським бюро машинобудування "Малахіт" в Санкт-Петербурзі. Підводний човен було закладено на "Севмаші" 21 грудня 1993 року і спущено на воду 15 червня 2010 року. Тривалий період будівництва корабля був зумовлений не лише економічними труднощами, але і принципово новими архітектурою корпусу і озброєнням.