Суспільство відбило в Лукашенка охоту до білоруської мови - колишній співробітник АП

Про це заявив Олександр Федута, автор першої промови Олександра Лукашенка на День Незалежності 27 липня 1994. Тоді вона пролунала по-білоруськи. Як і цього року, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Учора, 1 липня, Олександр Лукашенко по-білоруськи зачитав промову, виступаючи на урочистих зборах з нагоди Дня незалежності. Повний текст промови приводить його прес-служба.

За всі 20 років перебування на посту президента Олександр Лукашенко виступав по-білоруськи лічені рази.

«Колеги, припиніть іронізувати над білоруською мовою президента, - написав Олександр Федута у своєму Фейсбуці. - Аби не налякали - а то знову 20 років чекати доведеться».

Читайте такожБілорусь і Казахстан не підтримали Росію в обмеженні імпорту з України"Перший раз він (Олександр Лукашенко) виступав на День незалежності в 1994 році. Це був ще той день, який ми святкували до референдуму - день прийняття Декларації про державний суверенітет Республіки Білорусь (27 липня). Його виступ повністю була по-білоруськи. Добре пам'ятаю, як вона готувалася. Вона була написана по-російськи і дуже добре, професійно була переведена на білоруську мову Іваном Казейком", - розповів Федута Радіо Свобода.

На його думку, промова звучала дуже добре.

"Для нього білоруська мова рідна, і це відчувається. Якщо у нього немає певних «гальм» і якщо він не вважає, що цього не треба робити, він говорить по-білоруськи дуже добре. Не гірше шанованого мною Мечислава Івановича Гриба. На жаль, після першої промови Олександра Лукашенка по-білоруськи всі почали аналізувати: що це означає, добре чи недобре він виступає. І коли він прочитав всі ці коментарі (а тоді все друкувалося в газетах, а не в інтернеті), то наступного разу відмовився виступати по-білоруськи", - вважає Федута.

На думку Олександра Федути, до вчорашнього виступу Олександра Лукашенка по-білоруськи потрібно ставитися як до факту.

Читайте такожУ Білорусі протестуватимуть проти присутності в країні російських військ«Глава білоруської держави повинен володіти білоруською мовою і хоча б час від часу говорити промови по-білоруськи. Це те, що треба підтримувати. Але не треба казати: а, він здався, він відходить від Росії. Нікуди він не йде, у нього свій курс. Він намагається зараз дійсно об'єднати державу і суспільство - це теж певний виклик часу. Він відповідає на нього так, як він розуміє, хоче і може. Чим більше робиться саме з цього вчинку щось екстраординарне, тим менше у мене впевненості, що цей вчинок може бути повторений. Якщо Лукашенко захоче, він зміниться. Якщо не захоче - не зміниться», - зазначив Федута.