Учасниці групи Pussy Riot в ЄСПЛ вимагають стягнути з Росії 250 тисяч євро

Така сума заявлена у запереченнях дівчат на позицію російської влади за їх скаргою до ЄСПЛ. Минулого тижня документ був відправлений до суду, повідомляє російська газета «Ведомости».

Це завершальна стадія комунікації, пояснює Павло Чиков, голова асоціації «Агора», юристи якої представляють дівчат у суді. У російського уряду буде можливість висловитися з приводу запитаної суми компенсації, після чого суд приступить до підготовки рішення, яке може відбутися ще до кінця цього року, сподівається Чиков. Дівчата також просять компенсувати їм 10 000 євро судових витрат — таким чином, загальна сума претензій досягає 250 000 євро.Читайте такожРосія програла судовий процес у справі ЮКОСу на $50 мільярдів

Альохіна і Толоконнікова вважають, що під час слідства і суду у справі про панк-молебень було порушено їхні права на свободу висловлювання думки, свободу й особисту недоторканність, заборону тортур і право на справедливий судовий розгляд (статті 10, 5, 3 і 6 Європейської конвенції).

Російська влада, відповідаючи на запитання ЄСПЛ за скаргою Pussy Riot, з таким трактуванням не погодилися. Москва спростовує звинувачення в нелюдяному поводженні, посилаючись на те, що, наприклад, скляні клітки використовуються в багатьох країнах і досі це не сприймалося як порушення прав людини. Кримінальне переслідування за панк-молебень теж не можна вважати замахом на свободу слова, наполягають в уряді: втручання «мало побічний характер щодо кримінальної відповідальності за вчинений злочин» і мало законну мету — захист права на свободу віросповідання православних християн.

ЄСПЛ вже визнавав нелюдяним поводженням металеві клітки в судах, нагадують Альохіна і Толоконнікова, а скляні «акваріуми» — ще гірше: погано чути учасників процесу, задушливо, а спілкуватися з адвокатами можна тільки через вузьке віконце на рівні метра від підлоги. Також вони наполягають, що основною причиною їх кримінального переслідування була не акція в храмі Христа Спасителя, а величезна популярність відеоролика про цю акцію, який набрав більш як 3 млн. переглядів в інтернеті (саме на нього посилався настоятель храму, коли звернувся із заявою до правоохоронних органів, ролик згодом було визнано екстремістським). Заявниці також стверджують, що вимоги конвенції порушує сам закон про протидію екстремізму — через дуже неконкретні формулювання, що породжують його довільне застосування.Читайте такожВаленса вважає, що Путіна треба судити в Гаазі

За словами Чикова, при розрахунку компенсації за основу бралися максимальні суми компенсацій, раніше присуджені Євросудом (наприклад, 2500 євро за незаконне тримання під вартою протягом восьми днів за позовом проти Болгарії). Одержані кошти дівчата обіцяють направити на правозахисну діяльність у Росії, наголошує Чиков.

Нагадаємо, що п'ятеро дівчат групи Pussy Riot наприкінці лютого 2012 року прийшли в храм Христа Спасителя в Москві і, надівши маски, провели так званий панк-молебень. Відеоролик з виступом було викладено в інтернеті і він викликав великий суспільний резонанс. Поліція затримала трьох учасниць акції - Марію Альохіну, Надію Толоконнікову і Катерину Самуцевич, яких Хамовницький суд Москви 17 серпня 2012 року засудив до двох років колонії загального режиму за хуліганство. У грудні 2013 року Толоконнікова і Альохіна вийшли на свободу за амністією.