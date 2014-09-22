ЗМІ: Учасників конференції ООН з питань корінних народів не випускають з Росії

Про це повідомив директор Центру сприяння корінним малочисельним народам Півночі, член Глобального комітету з підготовки конференції Павло Суляндзига, передають Відомості.

За словами Суляндзиги, на паспортному контролі «Шереметьєво» 18 вересня у нього забрали закордонний паспорт, попросили почекати, а повернувшись, повідомили, що в паспорті не вистачає сторінки, і завели адміністративну справу про порушення режиму держкордону.

У паспорті колишнього члена постійного Форуму ООН з питань корінних народів Анни Найканчиної в «Шереметьєво» 19 вересня були надрізані кілька сторінок, каже Суляндзига. Він вважає, що причиною міг стати круглий стіл, де він повинен був бути співголовою.

Читайте такожОмбудсмен звинувачує Росію в етнічній дискримінації«Там будуть говорити про розвиток Арктики й експлуатацію її природних ресурсів. Болюче питання - конфлікт інтересів між корінними народами і нафтовидобувними промисловцями», - вважає він.

Не пустити на конференцію намагалися і голову Саамського парламенту Кольського півострова Валентину Совкіну. Вона розповіла, що збиралася вилетіти до Нью-Йорка з норвезького Кіркенеса, куди їхала на машині: вранці в автомобіля порізали колеса, потім тричі зупиняли на постах ДПС, але в підсумку їй вдалося дістатися до аеропорту. У Совкиной давній конфлікт з владою Мурманської області, яка, на її думку, не сприяє збереженню саамів.

Читайте такожРосія порушує фундаментальні права і свободи корінного народу Криму - ЛутковськаНе зміг вилетіти до Нью-Йорка і директор Міжнародного фонду досліджень та підтримки корінних народів окупованого Криму Надір Бекіров, розповів колишній голова кримськотатарського меджлісу Мустафа Джемілєв: 18 вересня його таксі було заблоковано мікроавтобусом, люди в балаклавах відібрали у нього паспорт і зникли.

«Бекіров взагалі-то противник нашого меджлісу, але вирішили на всяк випадок і його затримати», - каже Джемільов.

За його словами, представники Росії в ООН також намагалися зірвати виступ на конференції Джемілєва і нинішнього керівника меджлісу Рефата Чубарова, заявивши письмовий протест, але ООН його відхилила.

«Влада не хоче допустити розмов про статус цих народів на міжнародному рівні, тому що після кримської історії всі ці питання актуалізувалися», - вважає керівник асоціації «Агора» Павло Чиков.

У прикордонній службі ФСБ та МЗС Росії не змогли прокоментувати ситуацію. Голова комітету Держдуми РФ у справах національностей Гаджімет Сафаралієв заявив, що не в курсі подій.