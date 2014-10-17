Помер один з лідерів білоруської опозиції

Про це повідомляє сайт charter97.org з посиланням на близьких Маринича.

Михайло Маринич народився 13 січня 1940 року в селі Старі Головчиці Петриківського району Гомельської області. Закінчив Білоруський політехнічний інститут, Мінський інститут іноземних мов, Мінську вищу партійну школу. Почесний доктор економічних наук. Працював у будівництві 16 років, в тому числі близько трьох років - в Афганістані.

З 1990 по 1991 роки - мер Мінська, у 1990-1994 роках - депутат Верховної Ради 12-го скликання. У 1994 році призначений Надзвичайним і Повноважним послом україни в Чехії і за сумісництвом - у Словаччині та Угорщині.

Читайте також"Може, я осліп": Лукашенко поки не бачить гідних собі наступниківЗ 1994 по 1998 роки - міністр зовнішньоекономічних зв'язків Білорусі. У 1999-2001 роках - Надзвичайний і Повноважний посол в Латвії та за сумісництвом - в Естонії та Фінляндії.

Очолював громадську організацію «Ділова ініціатива».

26 квітня 2004 року Михайло Маринич був заарештований. Причиною цього стала його активна громадська діяльність і участь в президентській кампанії 2001 року. 30 грудня політик був визнаний Мінським районним судом винним у заволодінні оргтехнікою посольства США, переданої у безоплатне користування очолюваній ним асоціації «Ділова ініціатива».

Через півтора місяці колегія Міноблсуду вважає можливим зменшити термін позбавлення волі Михайла Маринича з 5 до 3,5 років, враховуючи його попередні заслуги перед державою, похилий вік і стан здоров'я.

7 березня Михайло Мариніч переніс інсульт в Оршанскій колонії посиленого режиму, де йому відмовлялися передавати ліки. Тільки завдяки вимогам білоруської та міжнародної громадськості, Маринича перевели в республіканську тюремну лікарню в Мінську.

Читайте такожЛукашенко вводить в Білорусі "кріпацтво"На підтримку політв'язня тоді виступили голови держав, зокрема президент Франції Жак Ширак і президент Латвії Вайра Віке-Фрейберга, депутати парламентів багатьох країн світу, Європарламенту, парламентських асамблей Ради Європи та ОБСЄ. Вимога звільнити Михайла Маринича міститься в резолюції Європейського Парламенту. Заяви з вимогою негайно звільнити ув'язненого приймали також Європейський Союз і Держдепартамент США. Впливова правозахисна організація «Міжнародна амністія» визнала Михайла Маринича в'язнем совісті. З в'язниці політик вийшов по амністії в квітні 2008 року.

Михайло Маринич під час останніх президентських виборів у Білорусі в 2010 році входив до ініціативної групи кандидата Андрія Саннікова. Після виборів у Білорусі відбулися масові мітинги проти фальсифікацій, після яких було затримано сім кандидатів, у тому числі Санніков і його дружина. У 2011 році Санніков був визнаний Amnesty International в'язнем совісті. У 2012 році був звільнений з колонії і отримав політичний притулок у Великобританії.