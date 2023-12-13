Таліби заборонили вирощувати мак, тоді як в іншій азіатській країні виробництво різко зросло.

Розташована у регіоні Індокитай союзна до Китаю і Росії Республіка М’янма стала найбільшим у світі виробником опіуму, випередивши Афганістан, де таліби заборонили вирощування маку та виробництво наркотиків. Про це йдеться у звіті Управління ООН з наркотиків і злочинності.

Виробництво опіуму в М’янмі, яку вже понад два роки роздирає громадянська війна, цього року зросло на 36% – до 1080 метричних тонн, що є найвищим показником з 2001 року.

Вирощування маку в М’янмі скорочувалося в період з 2014 по 2020 рік, але почало різко зростати після того, як військові повалили демократично обраний уряд у лютому 2021 року і спровокували повстання в регіонах. "Погіршення стабільності та безпеки з того часу збіглося з підвищенням рівня вирощування маку та виробництва опіуму", — йдеться у звіті ООН.

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Зазначається, що під вирощування маку в М’янмі зараз відведено близько 47 000 гектарів землі – на 18% більше, ніж минулого року, коли виробництво опію вже підскочило на 33%.

Згідно зі звітом, виробництво і торгівля героїном у 2022 році були найприбутковішою діяльністю опіумної промисловості М'янми. Вартість опіумної економіки країни, включаючи експорт і внутрішнє споживання, оцінюється в 1–2,5 мільярда доларів США, або приблизно 2–4% ВВП у 2022 році.

Афганістан, який історично був світовим лідером з виробництва опіуму, навпаки продемонстрував різке падіння виробництва наркотиків – одразу на 95%. Це відбулося після того, рух Талібан, що захопив владу в країні 2021-му році, запровадив торік сувору заборону на вирощування маку.

Ймовірно, таким чином Талібан намагається домогтися міжнародного визнання свого режиму. Показово, що саме на підконтрольних Талібану територіях Афганістану десятиліттями процвітало виробництво опіуму, за допомогою якого цей рух і фінансував свою діяльність.

Громадянська війна у М’янмі

На початку 2021 року у М’янмі відбулися вибори, перемогу на яких здобули демократичні сили. Це не влаштувало військових, які мають значний політичний вплив в країні. 1 лютого 2021 року військові захопили владу в країні, що спричинило хвилю народних протестів.

Після низки кривавих акцій з придушення мирного протесту в М’янмі почав набирати обертів збройний рух опору. Вже в травні 2021 року країна занурилася у справжню громадянську війну.

Військова хунта контролює стролицю та частину територій країни, користуючись підтримкою Китаю та Росії. Частину країни контролюють розрізнені повстанські рухи.

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