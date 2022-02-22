Дипломатів США евакуювали до Львова з міркувань безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив чутки преси про тимчасовий від’їзд американських дипломатів зі Львова з міркувань безпеки.

Про це він написав у Twitter.

"Наші колеги, які нещодавно переїхали у Львів, будуть ночувати у Польщі. Вони регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні й для надання екстрених консульських послуг", – зазначив Блінкен.

В опублікованому на сайті Держдепу повідомленні йдеться про те, що тимчасовий від’їзд дипломатів жодним чином не підриває підтримку і прихильність США України.

США наполегливо рекомендують своїм громадянам негайно покинути Україну через досі високий ризик проведення росіянами військових операцій, що можуть серйозно обмежити комерційні авіаперевезення.

Росія зосередила майже 200 тисяч військових на кордоні з Україною, зокрема під приводом "союзних" навчань у Білорусі.

Частину регулярної армії Кремль офіційно ввів у ніч на 22 лютого на території ОРДЛО нібито задля "забезпечення миру" після визнання Путіним своїх маріонеток "ЛДНР".

На тлі зростаючої загрози повномасштабного наступу Росії багато країн евакуювали свої посольства у Львів, ближче до кордону ЄС. Водночас низка авіакомпаній призупинили рейси у зв’язку з ризиком бойових дій.

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