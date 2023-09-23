Росіянин просив притулку в Норвегії, але почав боятися, що його екстрадують до України, проти якої він воював.

Колишній командир "вагнерівців" Андрій Медведєв, який втік з РФ до Норвегії і попросив там притулку, був затриманий під час спроби нелегально перетнути кордон. Він намагався потрапити на Кольський півострів після заходу сонця, пише Barents Observer.

Видання зазначає, що затримання відбулося за лічені години після зустрічі Медведєва з їхніми журналістами. Під час розмови, зазначає ЗМІ, він виглядав схвильованим і висловлював побоювання, що незабаром його екстрадують в Україну. Найманець переконував, що повернення в Росію буде більш безпечним для нього, ніж екстрадиція.

27-річний колишній боєць ПВК "Вагнера" також сказав журналістам, що має намір перетнути кордон, і шукає когось із автомобілем, хто міг би його підвезти.

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Невдовзі після цього Медведєв, ймовірно, попрямував до прикордонного села Гренсе-Якобсельв, яке від РФ відділяє лише невелика і неглибока ріка. Саме тут він був затриманий норвезькою поліцією.

Хто такий Андрій Медведєв

Про Андрія Медведєва, колишнього командира, який втік з ПВК "Вагнера", світу стало відомо наприкінці минулого року. Він дав гучне інтерв’ю, у якому стверджував про страти "вагнерівців" за відмову воювати проти України.

На початку 2023 року найманцю вдалося потрапити в посилено охоронювану прикордонну зону на Кольському півострові, а потім переправитися з РФ до Норвегії. Тут він попросив притулку.

Незабаром Медведєва затримали за порушення правил перебування в країні. Згодом затримали ще раз – через п'яний дебош. На початку квітня він був затриманий знову – тепер у Швеції, за нелегальний перетин кордону. Крім цього, навесні суд в Норвегії засудив його до 14 діб ув'язнення за хуліганство і носіння пневматичної зброї.

До цього часу "вагнерівець", що воював проти України, перебував в Європі та стверджував, що боїться депортації в РФ.

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