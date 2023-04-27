Медведєв воював в Україні, а тепер шукає притулку в країнах ЄС.

Суд у Норвегії засудив командира "вагнерівців" Андрія Медведєва до 14 діб ув'язнення за хуліганство і носіння пневматичної зброї в громадському місці, повідомляє The Washington Post.

У тому ж рішенні зазначено, що Медведєва виправдано в застосуванні насильства щодо співробітників поліції під час свого арешту. Офіцери затримали росіянина біля пабу в Осло після бійки в барі в лютому 2023 року.

У суді Медведєв зізнався, що чинив опір арешту і плювався, коли на нього наділи наручники, але заперечував, що штовхав поліцейських.

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Російський бойовик також визнав себе винним у носінні пневматичної зброї.

Хто такий Медведєв - що відомо про "вагнерівця"

У грудні 2022 року Андрій Медведєв незаконно перетнув кордон Норвегії і сказав, що побоюватиметься за своє життя, якщо його відправлять назад.

Медведєв тоді визнав, що приєднався до лав "вагнерівців" і пішов на війну проти України. Однак бойовик став чинити опір, коли дізнався, що його контракт продовжили без його згоди.

Під загрозою депортації в РФ Медведєв стверджував навіть, що готовий дати свідчення про будь-які можливі воєнні злочини, свідком яких він був, хоча сам заперечував свою участь в них.

Відомо, що Медведєв досі не дав правоохоронцям ніяких свідчень з приводу воєнних злочинів РФ.

Наприкінці Медведєва затримали через п'яний дебош. А 7 квітня "вагнерівця" заарештували на території Швеції. Росіянин їхав на автобусі з Норвегії до Швеції. Метою його поїздки була покупка сигарет. Шведські правоохоронці затримали його на зворотному шляху.

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