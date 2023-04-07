Знову нелегально перебрався до іншої країни.

Колишнього командира ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва затримали на території Швеції. Як повідомляє Dagbladet, злочинець був заарештований у четвер 6 квітня.

Згідно із наявною інформацією Gulagu.net, росіянин їхав на автобусі з Норвегії до Швеції. Метою його поїздки була купівля цигарок.

"Йому сказали, що там сигарети коштують вдвічі дешевше", - відзначає джерело.

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Шведські правоохоронці затримали його на зворотному шляху: Медведєв якраз сідав в автобус. Причиною ув’язнення стала відсутність права на перебуванні у Швеції. У нього є лише можливість жити на території Норвегії.

"Він думав, що міг поїхати до Швеції. Андрій не знав, що не може покинути Норвегію, доки не буде розглянуто питання про політичний притулок", - заявили адвокати росіянина.

Наразі 26-річний злочинець утримується у міграційній в’язниці Гетеборга. Це шведське місто розташоване у 180 кілометрах від кордону з Норвегією.

Однак адвокати також відзначають, що цей інцидент жодним чином не вплине на справу щодо надання Медведєву політичного притулку у Норвегії.

Колишній командир ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв: що потрібно знати про нього

Андрій Медведєв – це колишній командир російської приватної військової компанії "Вагнера". Він підписав контракт у липні 2022 року і через 10 днів був відправлений на війну. Це перший "вагнерівець", який воював проти України і після зміг втекти за кордон.

Він перетнув російсько-норвезький кордон 13 січня, як стверджувалося, за сприяння російської дисидентської групи "Гулагу.нет". Сам Медведєв розповідає, що переправився до Норвегії крижаним озером, використовуючи білий камуфляж.

У грудні, ще до перетину кордону, дезертир Медведєв розповів журналістам російського видання The Insider про страти найманців "Вагнера" за відмову брати участь у бойових діях в Україні. Він казав про десять епізодів, про які йому відомо, і стверджував, що двоє вбитих не були завербованими в ПВК в'язнями російських колоній. Він неодноразово стверджував, що готовий розповісти все, що йому відомо про "Вагнера" та її лідера Євгена Пригожина.

Після прибуття до Норвегії Медведєв попросив у країни політичний притулок. Йому не відмовили і зообов'язалися розглянути запит росіянина на умовах конфіденційності.

Національна служба кримінальних розслідувань Норвегії, яка бере участь у розслідуванні військових злочинів в Україні, заявила, що допитує Медведєва, який "має статус свідка".

Росіянин не вперше потрапив в інцидент після своєї втечі. Наприкінці лютого Медведєва затримали через п'яний дебош. Суд щодо цієї справи запланований на 25 квітня.

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