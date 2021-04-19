Це рішення має підтвердити партійний з'їзд у червні.

Німецькі Зелені висуватимуть співголову партії "Союз 90/Зелені" Анналена Бербок кандидаткою на посаду канцлерки під час виборів до Бундестагу.

Читайте такожРосійського опозиціонера Навального перевели до лікарніВибори призначені на 26 вересня, пише DW.

Це рішення має підтвердити партійний з'їзд 11-13 червня.

Відзначається, що Зелені висувають свого кандидата в канцлери вперше за 40-річну історію партії.

"Ми хотіли б очолити цей уряд, але... саме виборці вирішать, хто вийде з виборів з яким результатом", - заявила Бербок.

За результатами опитувань, Зелені утримують у партійному рейтингу друге місце, відстаючи на 3-5% від консервативного блоку ХДС/ХСС.

Одна з центральних тем для Бербок - боротьба з кліматичними змінами. Також вона жорстко критикує дії Росії в України і виступає проти завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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Автор: Людмила Жерновська