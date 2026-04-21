Туск та Макрон обговорили спільні ядерні навчання, - Politico

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що наявність літаків Rafale з атомними бомбами над Польщею не є його мрією.

У понеділок, 20 квітня, лідери Франції та Польщі обговорили проведення спільних навчань у рамках ініціативи під егідою Франції, спрямованої на залучення союзників до системи ядерного стримування, повідомляє Politico.

"Серед питань, які ми розглянемо, будуть обмін інформацією та спільні навчання", - заявив президент Франції Еммануель Макрон на прес-конференції у польському портовому місті Гданськ у відповідь на запитання про співпрацю Франції з Польщею у ядерних питаннях.

Видання зазначило, що Франція є єдиною ядерною державою в Європейському Союзі. Раніше Макрон заявляв про "новий етап французького стримування". Пояснюється, що це історичний зсув, який передбачатиме посилення ролі інших європейських країн у стримуванні, починаючи з участі в ядерних навчаннях.

За даними, до співпраці в рамках так званого "передового стримування" долучаються Польща, а також Німеччина, Греція, Нідерланди, Бельгія, Данія та Швеція.

В публікації наголошується, що Польща, яка не бере участі в американській програмі спільного використання ядерної зброї, зацікавлена у зміцненні європейського стримування проти Росії.

"Ми вирішили приєднатися до групи країн, запрошених Францією до співпраці. Це ексклюзивна група, до якої входять країни, що розуміють необхідність європейського суверенітету. Ми живемо у світі, де нам потрібні засоби ядерного стримування", - заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Як вказує видання, Франція твердо переконана, що остаточний контроль над застосуванням її ядерної зброї повинен залишатися за Парижем. Водночас, тривають обговорення стосовно розміщення в майбутньому французьких військових літаків, оснашених ядерною зброєю, на території країн-союзників.

"Чесно кажучи, наявність літаків Rafale з атомними бомбами над Польщею – це не моя мрія, але я сподіваюся, що у вас немає таких планів", - сказав прем'єр Польщі Дональд Туск Макрону.

За словами президента Франції, його команда обговорюватиме варіанти з польськими колегами, щоб розпочати операції "у найближчі місяці".

Як вказується в статті, прем'єр-міністр Польщі високо оцінив готовність Франції захищати східні кордони Польщі, зокрема кордони з Білоруссю та російським ексклавом Калінінград.

Зокрема, Туск не виключив можливості залучення Франції до охорони аеропорту Жешув-Ясіонка, який відіграє ключову роль у постачанні зброї та гуманітарних вантажів до України.

Повідомляється, що Франція та Польща підписали угоди про поглиблення оборонних зв’язків у космічній сфері та військовому плануванні. До кінця поточного року Польща планує купити французький військовий телекомунікаційний супутник.

В адміністрації Макрона повідомили, що міністри оборони обох країн також оприлюднять двосторонній план оборонного співробітництва на 2026–2028 роки, спрямований на розширення спільної військової діяльності та координації.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента Франції, Париж разом з Берліном та Лондоном працюватимуть над спільною далекобійною балістичною ракетою наземного базування в рамках ініціативи ELSA (European Long-Range Strike Approach). Примітно, що в майбутньому Франція хоче схрестити свій гіперзвуковий глайдер V-MAX, яку розробляє компанія Ariane Group, утворивши таким чином далекобійну гіперзвукову ракету. Париж планує використовувати цю ракету як розгінний блок для глайдера V-MAX, що фактично перетворює її на ядерну.

Також ми писали, що президент Франції Еммануель Макрон віддав наказ збільшити кількість ядерних боєголовок в арсеналі країни. Він додав, що Франція більше не повідомлятиме цифри, що стосуються ядерного арсеналу країни. Заяву Макрон зробив на тлі зростаючої невпевненості з боку європейських лідерів у зобов'язаннях США захищати Європу під власною ядерною парасолькою. Президент Франції нагадав тим, хто наважиться вдарити по Франції, про "нестерпну ціну, яка це накладе на них".

