Він має закріпити відносини у багатьох сферах - від безпеки до економіки, від енергетики до культури й мистецтва.

Україна та Велика Британія провели перший раунд переговорів стосовно історичної двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.

"Велика Британія першою підписала безпекову угоду з Україною, а тепер першою працює над історичним документом про 100-річне партнерство", - заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, якого цитує пресслужба ОП.

Як він зазначив, Україна потребує підтримки Британії у відновленні справедливого миру та унеможливленні нової агресії. Майбутня довгострокова угода базуватиметься на положеннях Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та Угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між Україною та Великою Британією.

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"Новий документ має містити ще більш амбітні цілі нашої співпраці. Ми маємо на меті закріпити безпрецедентні положення в усіх сферах взаємного інтересу: від безпеки до економіки, від енергетики до культури й мистецтва", - додав заступник керівника ОП Ігор Жовква, який також брав участь у переговорах.

Безпекові угоди

Як повідомляв УНІАН, 13 червня президент США Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський підписали угоду між США та Україною з безпеки, розраховану на 10 років.

Того ж місяці Україна підписала угоди про співпрацю у галузі безпеки з Європейським Союзом, Литвою і Естонією.

Зеленський пояснював, що угоди про співробітництво у галузі безпеки підписуються з іншими країнами не тому, що увесь цей час триватиме війна.

Президент пояснив, що в цих угодах йдеться про стратегічне партнерство, і зокрема, про відновлення, гуманітарний напрямок, медицину, реабілітацію, а також про розмінування.

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