Дієго Марадона помер у віці 60 років.

В Аргентині оголошено національну жалобу у зв'язку зі смертю легендарного Дієго Марадони.

Про це повідомляє місцеве видання El Territorio.

Президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив національну жалобу на 72 години після смерті Марадони.

"Ви підняли нас на вершину світу. Ви зробили нас безмірно щасливими. Ви були найвеличнішим з усіх. Дякую за те, що існували, Дієго. Ми будемо сумувати за вами", - написав Фернандес у своєму Twitter.

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Дієго Марадона: головне

Легендарний футболіст Дієго Марадона виступав на позиціях атакуючого півзахисника і нападника, а завершив кар'єру в 1997-му році.

Марадона представляв клуби "Аргентинос Хуніорс", "Бока Хуніорс", "Барселона", "Наполі", "Севілья" та "Ньюеллс Олд Бойз". За збірну Аргентини він провів 91 матч і забив 34 голи.

Головним успіхом у кар'єрі Марадони стала перемога на чемпіонаті світу 1986 року. Також він є віце-чемпіоном світу 1990 року.

Марадона є автором одного з найвідоміших голів в історії футболу. На 51-й хвилині чвертьфіналу ЧС-1986 він відправив м'яч у ворота англійців рукою, чим приніс аргентинцям перемогу з рахунком 2:1.

Смерть Дієго Марадони: що відомо

Дієго Армандо Марадона помер у віці 60 років в результаті серцевої недостатності.

За даними ЗМІ, у Марадони трапилася зупинка серця, медики безуспішно намагалися його реанімувати.

Напередодні Дієго Марадона переніс операцію на мозку у зв'язку зі субдуральною гематомою.

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Переклад: Катерина Лиманська