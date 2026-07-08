Зеленський і Путін мають складні характери, - Трамп

Президент США заявив, що в останні тижні було здобуто багато прогресу щодо припинення війни, але треба ще побачити, як усе розвиватиметься далі.

Президент США Дональд Трамп розповів, як він оцінює особистісні риси президента України Володимира Зеленського і ініціатора війни Володимира Путіна. Як передає кореспондент УНІАН, свою думку Трамп висловив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.

"Ми урегулювали багато війн, і ця війна одна з тих, про яку я думав, що можливо буде найлегшою (для врегулювання - УНІАН). Але Путін має складний характер. І ця людина має складний характер (вказав на Зеленського - УНІАН). І від цього це не стає легшим. І це вимагає багато віддачі та любові до країн та усього іншого", - наголосив Трамп.

При цьому, на його думку, впродовж останніх кількох тижнів було досягнуто значного прогресу.

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"Ми побачимо, як усе піде", - відзначив Трамп.

Покращення відносин Трампа і Зеленського

При цьому, як відзначив Трамп, після напруженої зустрічі із Зеленським, яка відбулася у лютому 2025 році, у нього склалися хороші стосунки з президентом України.

"У нас справді склалися гарні стосунки. Важко у це повірити, чи не так? Від Овального кабінету і дотепер. Я думаю, що у нас склалися дуже добрі стосунки", - наголосив Трамп.

Своєю чергою, як додав з посмішкою Зеленський, це ще не кінець.

І Трамп погодився з такою думкою свого українського колеги.

"Це буде початок, напевно. Лише початок", - завив Трамп.

При цьому, на переконання Трампа, Україна має велике майбутнє, бо вона має "таку чудову землю, такі чудові багатства, і таких чудових людей".

Разом з тим, президент США пригадав, як провів зустріч з групою українців, які нині живуть у Польщі.

"Вони казали, що їм подобається Польща, але вони насправді хочуть повернутися", - сказав Трамп.

За його словами, багато українців хочуть повернутися до України після закінчення війни. "Великий відсоток повернеться", - сказав Трамп.

Трамп вважає, що Путін прагне закінчення війни

Раніше президент США Дональд Трамп під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції на полях саміту НАТО в Анкарі заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб війна завершилася якнайшвидше.

За словами Трампа, про це йому особиство повідомив Путін. Також він запевнив, що умови російського диктатора щодо закінчення війни змінюються.

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