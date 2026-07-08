Трамп розповів про 'величезний потенціал' України та інтерес США у її відбудові

Амерканський президент нагадав про угоди з Києвом.

Україна має величезний потенціал, а президент Володимир Зеленський зможе відбудувати її після війни. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спільної прес-конференції з українським лідером в рамках саміту НАТО в Анкарі.

"Я справді відчуваю, що президент Зеленський хотів би повернутися до відбудови цієї країни, а не, знаєте, до всіх цих смертей і руйнувань. Україна має величезний потенціал. Він це розуміє. Ми про це говоримо. Він говорить про це частіше, ніж про війну. Я думаю, він побудує чудову країну. Я думаю, він її побудує", – заявив голова Білого дому.

Також він нагадав, що між Україною та США існує домовленість щодо спільного видобутку рідкісноземельних металів, в яких зацікавлена американська сторона.

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"Ми зараз маємо певний інтерес у цій країні, бо маємо там землю, а також корисні копалини. Це одна з найбагатших країн, одна з найкращих у світі за запасами рідкісноземельних металів", – сказав Трамп.

Він також висловив впевненість в тому, що багато українців після війни повернуться додому – насамперед з сусідньої Польщі.

"Вони дійсно хочуть повернутися додому. Багато хто повернеться, коли війна закінчиться. Я думаю, що вони повернуться", – підсумував американський лідер.

Угода з США про видобуток корисних копалин в Україні - головні новини

В кінці квітня минулого року Україна та США підписали угоду про природні ресурси. Вона передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України. Вашингтон цікавила спільна розробка родовищ рідкісноземельних мінералів, які є критичними компонентами для сучасного технологічного виробництва – від медицини до літаків.

Першу інвестицію в рамках угоди американці здійснили на початку осені в розмірі 75 мільйонів доларів. Аналогічний внесок, згідно домовленостей, зробила і українська сторона. В фокусі – проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері видобутку критичних мінералів.

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