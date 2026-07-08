США нададуть Україні гарантії безпеки заради порятунку життів, - Трамп

Президент США зазначив також, що після укладення угоди між Україною та РФ необхідність у гарантіях безпеки відпаде сама собою.

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні гарантії безпеки. Про це він повідомив під час спільної з президентом Володимиром Зеленським прес-конференції на полях саміту НАТО в Анкарі.

"Ми хочемо це зробити, щоб врятувати життя… Я намагаюся рятувати життя", – запевнив Трамп.

Водночас президент зазначив, що якщо Україні та Росії вдасться укласти мирну угоду, необхідність у наданні безпекових гарантій з боку США відпаде.

Відео дня

"Якщо ми дійдемо до розв’язки, то у нас буде угода. Тоді безпекові гарантії не будуть потрібні, закривати небо не доведеться", – зазначив президент Сполучених Штатів.

Відповідаючи на запитання про можливість запровадження нових санкцій проти РФ, Трамп заявив, що на російського диктатора Володимира Путіна вже "чиниться великий тиск".

Саміт НАТО в Анкарі – інші важливі заяви

Президент США Дональд Трамп заявив також, що Сполучені Штати можуть надати Україні право на виробництво систем Patriot. За його словами, американська сторона передасть необхідні технології та покаже, як організувати цей процес.

Трамп зазначив, що виробництво таких комплексів є дуже складним, однак висловив упевненість, що українські фахівці швидко опанують відповідні технології.

Крім того, президент США прокоментував українські удари по російських нафтопереробних заводах і військових об'єктах у тилу РФ. Він назвав такі атаки ескалацією, але припустив, що саме вона може наблизити завершення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: