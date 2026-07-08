Зеленський не поїде до Москви, бо там 'багато українських дронів'

Трамп звернувся до українського лідера з питанням, чи поїхав би він до Москви.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не поїде до Москви через атаки українських дронів по російській столиці. Таку відповідь він дав президенту США Дональду Трампу під час їхньої спільної прес-конференції на полях саміту НАТО в Анкарі.

"Президент Путін сказав "Я хотів би зустрітися в Москві". І я сказав: "Я не думаю, що..." Я мушу поставити себе на місце президента Зеленського. Я не знаю, може, він би поїхав до Москви", - зазначив Трамп.

Він звернувся до українського лідера з питанням, чи поїхав би він до Москви.

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"Це складно. Там багато українських дронів. Це небезпечно для мене", - відповів Зеленський.

Кремль вимагає візиту Зеленського до Москви

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність до особистих переговорів із Володимиром Путіним на нейтральному майданчику. На початку червня Зеленський написав відкритого листа Путіну, в якому вкотре запропонував прямі переговори про закінчення війни. При цьому було запропоновано нейтральні майданчики у Швейцарії, Туреччині, країнах Арабського світу.

Водночас російська сторона послідовно відкидає запропонований Києвом формат. Путін відмовляються від реальних переговорів про мир, висуваючи заздалегідь неприйнятну умову, щоб Зеленський приїхав на переговори безпосередньо до Москви. При цьому Кремль не пояснює, чому не може провести таку зустріч на нейтральній території згідно давній дипломатичній традиції.

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