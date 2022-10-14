Лінія оборони вже підготовлена й умов для несподіваного просування білоруської армії навіть у парі з РФ не існує. Впродовж 2-4 тижнів потрібно уважно слідкувати, що відбувається у Білорусі, заявив він.

У Білорусі продовжується гра на істерію з метою утримання значної кількості військових ЗСУ на північному кордоні України.

Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо."

"Вже тривалий час на території Білорусі продовжуються навчання, які були скеровані на підтримку певної готовності. Зараз ситуація дещо змінюється, але некритично. Власне, білоруська армія є призовною і бригади, які є у Білорусі, вони на сьогодні недоукомплектовані, тому зараз бачимо спробу їх поповнити. У Білорусі є чотири бригади, які при повній комплектації будуть нараховувати 12 тисяч особового складу, також є ще три бригади сил спеціальних операцій з загальною кількістю близько 9 тисяч вояк", - розповів експерт.

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На його думку, період доукомплектування триватиме близько 3-4 тижнів. Також відбувається перекидання 2 тисяч мобілізованих з Росії на територію Білорусі. Вони зараз завантажуються у Нижньогородській області й прибудуть приблизно 20 жовтня на два білоруські полігони.

"Генштаб ЗСУ говорив, що ситуація на кордоні з Білоруссю не змінюється, поки що там перебуває п'ять батальйонів, у кожному з них максимум по 500 військових. Тому, скоріш за все це гра на істерію, яка пов'язана, щоб ми й далі утримували значну кількість військ на північному кордоні України. Хоча там насправді лінія оборони вже підготовлена й умов для несподіваного просування білоруської армії навіть у парі з РФ не існує. Впродовж 2-4 тижнів ми маємо уважно слідкувати, що відбувається у Білорусі", - додав Згурець.

Допомога Білорусі у війні против України

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Зараз російські окупанти використовують повітряний простір Білорусі для завдання ракетних ударів по українських містах. 6 жовтня ЗС РФ відновили цю практику вперше з 28 серпня..

Відомо, що Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

Зазначимо, що станом на 13 жовтня ситуація поблизу північного кордону України контрольована. Водночас для підготовки повторного наступу на Київ з боку Білорусі Росії знадобиться кілька місяців.

На думку аналітиків, загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

ЗМІ писали, що у Білорусі проводиться прихована мобілізація.

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